Путин перед годовщиной вторжения РФ в Украину встретится с Лукашенко

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам представителя российского президента Дмитрия Пескова, встреча состоится 16 февраля в резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево, что под Москвой.

"Что касается подготовки встречи завтра двух президентов - Путина и Лукашенко, - да, я могу вам подтвердить, такая встреча готовится. Это будет обстоятельный разговор", - сказал Песков.

О встрече также заявил и Лукашенко, последний раз встречавшийся с Путиным 27 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге.

"Мы вопросы безопасности, обороны будем обсуждать. Но главное, я уже говорил, что мы где-то в апреле – мае готовим заседание высшего государственного совета – обсудим вопросы и экономического, и военного, и политического характера, А если мы выйдем на вопросы нашей общей группировки в Беларуси, конечно, будем и это обсуждать", - рассказал Лукашенко.