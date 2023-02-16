Путин перед годовщиной вторжения РФ в Украину встретится с Лукашенко
В пятницу, 17 февраля, российский диктатор Владимир Путин встретится с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам представителя российского президента Дмитрия Пескова, встреча состоится 16 февраля в резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево, что под Москвой.
"Что касается подготовки встречи завтра двух президентов - Путина и Лукашенко, - да, я могу вам подтвердить, такая встреча готовится. Это будет обстоятельный разговор", - сказал Песков.
О встрече также заявил и Лукашенко, последний раз встречавшийся с Путиным 27 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге.
"Мы вопросы безопасности, обороны будем обсуждать. Но главное, я уже говорил, что мы где-то в апреле – мае готовим заседание высшего государственного совета – обсудим вопросы и экономического, и военного, и политического характера, А если мы выйдем на вопросы нашей общей группировки в Беларуси, конечно, будем и это обсуждать", - рассказал Лукашенко.
- 16 февраля Александр Лукашенко заявил, что вступит в войну против Украины только в случае агрессии против его страны.
- Также Лукашенко рассказал, что украинская власть сама виновата в развязывании войны с Россией.
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