Путин перебрасывает в Беларусь войска с Дальнего Востока РФ, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.



"Для восполнения потерь группировки Восточного военного округа на территорию Беларуси переброшены отдельные подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты (Владивосток) и 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский)", - говорится в сообщении.



Там добавили, что северо-западнее Чернобыля оккупанты развернули тыловой район группировки войск.

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