Путин перебрасывает в Беларусь войска с Дальнего Востока РФ, - Генштаб ВСУ
Президент России Владимир Путин стягивает в Беларусь войска из Владивостока и Петропавловска-Камчатского, чтобы пополнить армию из-за потерь в Украине
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.
"Для восполнения потерь группировки Восточного военного округа на территорию Беларуси переброшены отдельные подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты (Владивосток) и 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский)", - говорится в сообщении.
Там добавили, что северо-западнее Чернобыля оккупанты развернули тыловой район группировки войск.
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