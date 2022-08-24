Путин параноидально болеет властью с собственным миром в голове, - дипломат Бессмертный
Дипломат Роман Бессмертный выразил мнение, что президент страны-агрессора России Владимир Путин параноидально болеет властью и имеет собственный мир в голове
Политик поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Я присоединяюсь к тем, кто считает Путина человеком, который параноидально болеет властью и создал у себя в голове собственный мир, где есть собственные категории. Невозможно считать Путина человеком здравого смысла. Скажем так, у Путина свой метр, свой килограмм, все свои ценности. Говорить о том, что мы имеем дело с человеком, который руководствуется человеческими категориями и понятиями, невозможно", - отметил Бессмертный.
Дипломат добавил, что неважно, кто возглавляет Россию, которая является воплощением зла.
"Перед страной, которая противостоит такому экзистенциальному злу, не имеет значения, это Иван Грозный, Иосиф Сталин или Путин. Есть проблема экзистенциального характера - несовместимость существования этих миров", - отметил Роман Бессмертный.
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