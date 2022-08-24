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Главная война с Россией Путин параноидально болеет властью с собственным миром в голове, - дипломат Бессмертный
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Путин параноидально болеет властью с собственным миром в голове, - дипломат Бессмертный

24 августа, 2022 среда
18:10
война с Россией

Дипломат Роман Бессмертный выразил мнение, что президент страны-агрессора России Владимир Путин параноидально болеет властью и имеет собственный мир в голове

Политик поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Я присоединяюсь к тем, кто считает Путина человеком, который параноидально болеет властью и создал у себя в голове собственный мир, где есть собственные категории. Невозможно считать Путина человеком здравого смысла. Скажем так, у Путина свой метр, свой килограмм, все свои ценности. Говорить о том, что мы имеем дело с человеком, который руководствуется человеческими категориями и понятиями, невозможно", - отметил Бессмертный.

Дипломат добавил, что неважно, кто возглавляет Россию, которая является воплощением зла.

"Перед страной, которая противостоит такому экзистенциальному злу, не имеет значения, это Иван Грозный, Иосиф Сталин или Путин. Есть проблема экзистенциального характера - несовместимость существования этих миров", - отметил Роман Бессмертный.

  • 23 августа в интервью Еспресо нардеп Николай Княжицкий рассказал, что Путин мечтал о восстановлении Советского Союза , но не учел волю народа Украины.
  • В тот же день во время Крымской платформы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что президент России Путин стремится захватить всю территорию Украины , как сделал это с Крымом, а генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что Путин ошибся , считая, что сможет сломить. украинский народ и Вооруженные силы Украины.

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Новости
Россия
Роман Бессмертный
Владимир Путин
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