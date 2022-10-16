Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Суровикин - это новый командующий российскими оккупационными войсками и имеющий репутацию брутального и коррумпированного. Будет ли кто-то удивлен, что Кремль выберет коррумпированного преступника и убийцу на должность нового командующего?! Это же было прогнозировано. Тем более, что он еще и очень лоялен, а это сейчас является самым важным качеством для назначения на должность, потому что Путин озабочен тем, что его генералы не поддерживают его так, как поддерживали ранее", - отметил Ходжес.

Военный эксперт также добавил, что неважно, кто станет в РФ новым командующим. Проблемы российских войск настолько глубоки, настолько системны, что новый командующий не может исправить положение вещей через несколько недель или месяцев.

"Коррупция, отсутствие координации между воздушными силами, сухопутными войсками и флотом, провалена логистическая система. Все это такой ужас, что неважно, кто бы ни стал командующим, он не сможет этого преодолеть. Так какое отличие нового командующего? Думаю он продолжит тот или иной тип брутальной тактики и чем скорее они терпят поражение, тем лучше", - подчеркнул Ходжес.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заверил , что у него практически нет проблем в общении с российским диктатором Владимиром Путиным.

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