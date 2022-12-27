Путин озабочен отсутствием поддержки его войны среди элит, - ISW

Об этом сообщает Институт изучения войны ( ISW ).

Во время интервью по поводу настроений россиян относительно войны в Украине Путин заявил, что уверен, что в РФ есть люди, действующие в собственных интересах. Он отметил, что некоторые российские бизнесмены, выводящие деньги из России, "опасны" для страны. Также он убежден, что 99% россиян пожертвовали всем ради страны.

Впрочем, за эти слова российского президента раскритиковали. Аналитики убеждены, что мгновенная критика членов общества говорит о том, что Путин сосредоточен на тех, кто полностью поддерживает военные действия в Украине, а не наоборот.

В ISW отмечают, что подобные прошлогодние заявления Путина согласовываются с подготовкой госдумы РФ к внесению законопроекта о повышении налоговых ставок для граждан, покинувших страну после начала так называемой специальной военной операции. Вероятно, это станет своеобразным наказанием за уклонение от военных действий.

Также в ISW сообщают, что в России обеспокоены неспособностью властей защитить критическую инфраструктуру в глубоком тылу. Так, взрывы на аэродроме в Энгельсе 26 декабря вызвали волну обеспокоенности среди тех, кто поддерживает военные действия на территории Украины.

Аналитики информируют, что общество подвергло критике версию минобороны РФ о том, что их система ПВО сбила украинский беспилотник, приближавшийся к энгельскому аэродрому на малой высоте, в результате чего погибли три военных.

Возмутились реакцией властей в частности милблогеры. Так российский военный преступник Игорь Гиркин подверг сомнению защиту тыла и саркастически высмеял способности российского ПВО. Ряд других миллблогеров выразили недовольство низкими техническими возможностями систем радиоэлектронной борьбы.

26 декабря в районе аэродрома русского города Энгельс Саратовской области была объявлена воздушная тревога и раздались взрывы.

В тот же день стало известно, что в России был назначен новый командующий западным военным округом.