Путин ответит на удар по Крымскому мосту. Это больной, эмоциональный человек, – дипломат Бессмертный
Дипломат Роман Бессмертный считает, что Путин обязательно будет готовиться к ответу на удар по Крымскому мосту.
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Рефлексия от Путина на удар по Крымскому мосту какая-то будет. Какая это будет рефлексия будет зависеть от многих факторов. Это будет зависеть от внутренней и международной ситуации. Поскольку наложение таких вещей, как удар по Крымскому мосту и выход РФ из зернового соглашения, составит ответ от Путина. То, что он больной человек, очевидно и продемонстрировано было не один раз. Следует понимать, что его реакция будет рефлексивного типа. Она будет опираться на его эмоциональные решения, а не продуманные", - пояснил Бессмертный.
Дипломат считает, что Украина должна всегда быть готова к ракетным ударам РФ
"Нашему военно-политическому руководству следует учитывать этот момент. Это очень важно. Власть должна осознавать, какие объекты может атаковать Москва в ответ на удар по Крымскому мосту. Если это действительно атака Украины, то нам следует также продумывать тормозные механизмы, которыми можно остановить ответ РФ. К ним можно отнести международные механизмы. В частности, план действий международных организаций", - добавил он.
- Под утро 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после этого оккупационные власти заявили о "чрезвычайном происшествии" и обвинили в атаке украинских военных. На пролетах обнаружили повреждение дорожного полотна, а также говорят о 2 погибших. В Украине на это отреагировали.
- Служба безопасности Украины заявила , что все детали взрыва на Крымском мосту 17 июля будут раскрыты после победы Украины в войне против России.
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