Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Рефлексия от Путина на удар по Крымскому мосту какая-то будет. Какая это будет рефлексия будет зависеть от многих факторов. Это будет зависеть от внутренней и международной ситуации. Поскольку наложение таких вещей, как удар по Крымскому мосту и выход РФ из зернового соглашения, составит ответ от Путина. То, что он больной человек, очевидно и продемонстрировано было не один раз. Следует понимать, что его реакция будет рефлексивного типа. Она будет опираться на его эмоциональные решения, а не продуманные", - пояснил Бессмертный.

Дипломат считает, что Украина должна всегда быть готова к ракетным ударам РФ

"Нашему военно-политическому руководству следует учитывать этот момент. Это очень важно. Власть должна осознавать, какие объекты может атаковать Москва в ответ на удар по Крымскому мосту. Если это действительно атака Украины, то нам следует также продумывать тормозные механизмы, которыми можно остановить ответ РФ. К ним можно отнести международные механизмы. В частности, план действий международных организаций", - добавил он.