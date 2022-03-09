Путин отверг все предложения США по деэскалации и активизировал свою военную кампанию, - Блинкен
Президент РФ Владимир Путин отверг все выходы, предложенные Вашингтоном для деэскалации войны в Украине, и, напротив, активизировал свою военную кампанию
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Reuters .
"Мы пытались предоставить президенту Путину возможные выходы. Он единственный может решить, соглашаться на них или нет. Пока каждый раз, когда была возможность сделать это, он нажимал на педаль газа и продолжал двигаться вниз по этой ужасной дороге, которую он проложил", - сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с главой британского МИД Лиз Трасс.
"У него сейчас есть четкий план быть жестоким в отношении Украины, но с какой целью?" - заявил Блинкен, отметив, что украинцы показали, что не согласятся на какой-либо "марионеточный режим", который Путин может попытаться установить вместо избранного украинского правительства.
"Если он попытается ввести такой марионеточный режим, удерживая российские войска в Украине, это будет длинная, кровавая, затяжная беда", - подчеркнул госсекретарь США.
Блинкен назвал "абсурдными" предложения Кремля создать гуманитарные коридоры, ведущие в Россию и Белоруссию.
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