Путин отверг версию о подрыве "Северных потоков" украинскими активистами и отметил "заинтересованность" США
Путин отверг версию о причастности Украины или украинских активистов к инциденту с аварией на "Северных потоках" и отметил "заинтересованность" США
Об этом он рассказал в интервью российским пропагандистам.
Он заявил, что теракт на "Северных потоках" был совершен на государственном уровне, "никакие любители" этого сделать не могли. Он назвал полной чушью версии о том, что теракт был устроен украинскими активистами. Его могли осуществить только специалисты, поддержанные всей мощью технологического государства.
И сразу же уточнил, что, по его мнению, США были заинтересованы в подрыве "Северных потоков".
Что касается позиции Германии, как страны, которая должна была получать газ по трубопроводу, то Путин свысока заявляет, что после Второй мировой она никогда не была действительно суверенной. И сейчас США продолжают оккупировать Германию. И вообще у европейцев потерян ген независимости, чем больше их лупят, тем больше они сгибаются и шире улыбаются.
Также Путин посетовал, что Россия не ведет расследование теракта на "Северных потоках", ведь ее не допускают на место. РФ не получила никакого ответа от Дании на предложение провести расследование о наличии еще одного взрывного устройства на "Северных потоках". РФ хочет получить разрешение от Дании для обезвреживания, возможно, еще одной бомбы на "Северном потоке", но пока ответ "неопределен".
Президент РФ добавил, что взрыв на "Северных потоках" был очень силен, "большой кусок" трубы вырвало. В мировой практике нет примеров ремонта после ЧП таких масштабов.
Путин заявил о возможности ремонта "Северных потоков" после подрыва, но это потребует времени, средств и новых технологий.
- Напомним, в ночь на 26 сентября 2022 года в газопроводе "Северный поток - 2" произошло внезапное падение давления. Уже 27 сентября сообщалось , что накануне запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток – 2". Тогда же премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море является результатом умышленных действий .
- Позже стало известно, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море 26 сентября произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал диверсией повреждение газопровода "Северный поток".
- Уже 1 октября компания-оператор российского газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о стабилизации давления в трубе, что свидетельствует о прекращении утечки газа.
- Впоследствии спецслужбы Швеции подтвердили диверсию на "Северных потоках" и искали виновных в подрывах. В то же время, немецкие следователи заявили, что не имеют доказательств того, что Россия стоит за взрывами на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2".
- СМИ в США и Германии провели расследование аварии на Nord Stream, видя у них след проукраинских сил, однако официальные лица стран и НАТО советуют дождаться результатов следствия.
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