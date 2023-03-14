Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Путин отверг версию о подрыве "Северных потоков" украинскими активистами и отметил "заинтересованность" США

Путин отверг версию о подрыве "Северных потоков" украинскими активистами и отметил "заинтересованность" США

14 мартa, 2023 вторник
21:00
Экономика

Путин отверг версию о причастности Украины или украинских активистов к инциденту с аварией на "Северных потоках" и отметил "заинтересованность" США

Об этом он рассказал в интервью российским пропагандистам.

Он заявил, что теракт на "Северных потоках" был совершен на государственном уровне, "никакие любители" этого сделать не могли. Он назвал полной чушью версии о том, что теракт был устроен украинскими активистами. Его могли осуществить только специалисты, поддержанные всей мощью технологического государства.

И сразу же уточнил, что, по его мнению, США были заинтересованы в подрыве "Северных потоков".

Что касается позиции Германии, как страны, которая должна была получать газ по трубопроводу, то Путин свысока заявляет, что после Второй мировой она никогда не была действительно суверенной. И сейчас США продолжают оккупировать Германию. И вообще у европейцев потерян ген независимости, чем больше их лупят, тем больше они сгибаются и шире улыбаются.

Также Путин посетовал, что Россия не ведет расследование теракта на "Северных потоках", ведь ее не допускают на место. РФ не получила никакого ответа от Дании на предложение провести расследование о наличии еще одного взрывного устройства на "Северных потоках". РФ хочет получить разрешение от Дании для обезвреживания, возможно, еще одной бомбы на "Северном потоке", но пока ответ "неопределен".

Президент РФ добавил, что взрыв на "Северных потоках" был очень силен, "большой кусок" трубы вырвало. В мировой практике нет примеров ремонта после ЧП таких масштабов.

Путин заявил о возможности ремонта "Северных потоков" после подрыва, но это потребует времени, средств и новых технологий.

  • Напомним, в ночь на 26 сентября 2022 года в газопроводе "Северный поток - 2" произошло внезапное падение давления. Уже 27 сентября сообщалось , что накануне запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток – 2". Тогда же премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море является результатом умышленных действий .
  • Позже стало известно, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море 26 сентября произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал диверсией повреждение газопровода "Северный поток".
  • Уже 1 октября компания-оператор российского газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о стабилизации давления в трубе, что свидетельствует о прекращении утечки газа.
  • Впоследствии спецслужбы Швеции подтвердили диверсию на "Северных потоках" и искали виновных в подрывах. В то же время, немецкие следователи заявили, что не имеют доказательств того, что Россия стоит за взрывами на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2".
  • СМИ в США и Германии провели расследование аварии на Nord Stream, видя у них след проукраинских сил, однако официальные лица стран и НАТО советуют дождаться результатов следствия.

Украина
Владимир Путин
Германия
США
Читайте также:
Зерно
13 мартa, 2023 понедельник
ООН и РФ в Женеве начали переговоры по продлению зернового соглашения
Тайсон Ф'юрі
13 мартa, 2023 понедельник
Фьюри придумал новое условие для проведения боя с Усиком
13 мартa, 2023 понедельник
Последний абсолютный чемпион в супертяжелом весе дал прогноз на бой Усика против Фьюри
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.08
    Покупка 38.08
    Продажа 38.85
  • EUR
    Покупка 40.19
    Продажа 41.08
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
14 мартa
21:57
Резников анонсировал, что десятая встреча в формате "Рамштайн" состоится 15 марта
21:47
Вероятный выдвиженец в президенты США ДеСантис назвал войну с РФ "территориальным спором", МИД Украины ответило
21:36
Пентагон и минобороны РФ отреагировали на столкновение дрона и истребителя над Черным морем
21:33
Обновлено
Во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв, предварительно – подорвали авто коллаборанта
21:19
Медик "Волков Да Винчи" отдала Зеленскому боевой шеврон Дмитрия Коцюбайло
20:49
Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" матери Александра Мациевского, расстрелянного оккупантами за крик "Слава Украине!"
20:30
Обзор
Столкновение самолета РФ с дроном США над Черным морем, жесткие бои в Бахмуте, Украине не хватает квалифицированных войск. Мировые СМИ об Украине 14 марта
20:16
В аэропорту Сучавы во время руления столкнулись два самолета Wizz Air
20:06
OPINION
"Вагнер" – он и в Африке "Вагнер"
20:00
Обзор
Победные новости 384-го дня войны: производство 125-мм снарядов, МиГ-29 от Польши и оборона Бахмута
19:59
Укргаздобыча запустила новую скважину: дает 340 тыс. куб. м природного газа в сутки
19:55
Эксклюзив
"Единственный правильный путь": главред Defense Express о производстве боеприпасов для ВСУ за границей
19:43
США призвали Турцию одобрить заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО
19:27
Планировал убийства министра обороны и руководителя ГУР МО Украины: к 12 годам за решеткой приговорен российский киллер
19:21
Обновлено
Кабмин согласовал увольнение трех глав ОВА
19:14
Эскадрилья Су-27
Российский Су-27 поразил американский дрон в международном авиапространстве над Черным морем
19:09
"Это будет самой большой ошибкой россиян": Кличко прокомментировал вероятное повторное наступление на Киев
19:07
Порошенко с волонтерами купил 150 генераторов и рассказал, куда они пойдут
18:51
Нидерланды отправят в Украину два миноискателя, моряки вскоре приступят к обучению
18:47
В Донецкую область привезли около тысячи оккупантов, они оборудуют заграждения и окопы, — Генштаб
18:41
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:35
Чиновника Минобороны задержали на взятке: подделывал документы для выезда военнообязанных за границу
18:30
Эксклюзив
Первые фазы контрнаступательной операции ВСУ можно ожидать в ближайшие дни, - военный эксперт Самусь
18:07
Боррель заявил, что ЕС обсудит военную помощь Украине 20 марта
18:05
OPINION
На Ближнем Востоке может открыться "второй фронт"
17:56
Еврокомиссия утвердила план реформирования рынка электроэнергии ЕС
17:53
Обновлено
ВАКС обязал экс-главу Нафтогаза Коболева носить электронный браслет и оставил без изменений размер залога
17:41
Во временно оккупированном Крыму растут темпы "частичной мобилизации", на улицах раздают повестки, - ЦНС
17:39
Более 500 задач: Кабмин утвердил план приоритетных действий на 2023 год
17:32
Польские спецназовцы охраняли украинскую делегацию на переговорах в Бресте в начале полномасштабного вторжения, – СМИ
17:28
"Меседж солидарности от исландского народа": Зеленский встретился в Киеве с премьером Якобсдоттир
17:25
Кабмин назначил временного руководителя ГП "Лекарства Украины" и принял другие кадровые решения
17:12
Латвия отправит 18 конфискованных автомобилей в Украину и наполнит их гуммопомощью
17:11
Эксклюзив
США могли бы сделать исключение для Украины по предоставлению кассетных боеприпасов, - главред Defense Express Катков
17:01
В Изюмском районе на мине подорвался тракторист
16:59
Организовывал депортации украинских детей в РФ: СБУ сообщила о подозрении главе "минтранспорта" оккупированной части Херсонщины
16:50
Обновлено
Россияне ударили по центру Краматорска: один человек погиб, 9 ранены
16:36
Президент Литвы Науседа в Европарламенте призвал к ужесточению санкций против РФ и расширению ЕС
16:34
Volkswagen планирует составить конкуренцию Tesla и инвестирует €180 млрд в производство электромобилей
16:08
Microsoft
Microsoft подписала соглашение о 10-летнем сотрудничестве с украинским облачным сервисом Boosteroid
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV