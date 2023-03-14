Об этом он рассказал в интервью российским пропагандистам.

Он заявил, что теракт на "Северных потоках" был совершен на государственном уровне, "никакие любители" этого сделать не могли. Он назвал полной чушью версии о том, что теракт был устроен украинскими активистами. Его могли осуществить только специалисты, поддержанные всей мощью технологического государства.

И сразу же уточнил, что, по его мнению, США были заинтересованы в подрыве "Северных потоков".

Что касается позиции Германии, как страны, которая должна была получать газ по трубопроводу, то Путин свысока заявляет, что после Второй мировой она никогда не была действительно суверенной. И сейчас США продолжают оккупировать Германию. И вообще у европейцев потерян ген независимости, чем больше их лупят, тем больше они сгибаются и шире улыбаются.

Также Путин посетовал, что Россия не ведет расследование теракта на "Северных потоках", ведь ее не допускают на место. РФ не получила никакого ответа от Дании на предложение провести расследование о наличии еще одного взрывного устройства на "Северных потоках". РФ хочет получить разрешение от Дании для обезвреживания, возможно, еще одной бомбы на "Северном потоке", но пока ответ "неопределен".

Президент РФ добавил, что взрыв на "Северных потоках" был очень силен, "большой кусок" трубы вырвало. В мировой практике нет примеров ремонта после ЧП таких масштабов.

Путин заявил о возможности ремонта "Северных потоков" после подрыва, но это потребует времени, средств и новых технологий.