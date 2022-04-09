Путин отвел войска от Киева только временно, - Борис Джонсон
Осуществленный Владимиром Путиным отвод своих войск от Киева, с территории Киевской и Черниговской областей, является временным шагом с его стороны. Поэтому Украина требует от Запада дальнейшей военной и материально-технической помощи
С таким заявлением в субботу, 9 апреля 2022 года, выступил в Киеве британский премьер Борис Джонсон на совместном брифинге с украинским президентом Владимиром Зеленским. Запись их выступления перед журналистами обнародована Офисом президента, рассказывает Еспресо.TV .
"На него (на Путина, - ред.) нужно давить. И его отвод войск - только временный", - подчеркнул глава правительства Великобритании.
Именно поэтому, добавил Джонсон, возглавляемая им команда "совместно с партнерами" усугубит экономическое давление на Россию и ее руководство.
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"Мы будем интенсифицировать санкции против России – с каждой неделей.
Мы не будем ограничиваться замораживанием активов или санкциями против олигархов.
Мы также окажем влияние на возможности России использовать свои энергетические ресурсы.
Мы окажем экономическую поддержку Украине. И, безусловно, будем оказывать оборонно-военную помощь", - сказал Борис Джонсон.
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