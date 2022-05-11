Об этом сообщает The Times.

Стало известно, что президент Путин отстранил разведчиков ФСБ от участия в войне против Украины и заменил руководителями военной разведки.

Федеральную службу безопасности Кремль обвиняет в ряде провалов, которые, по мнению Москвы, и привели к неудачному вторжению на украинские территории.

В отчете российских аналитиков по безопасности говорится, что отныне ответственность за шпионскую деятельность в Украине РФ возложила на ГРУ, конкурирующую военную разведку.

За разведывательные операции в Украине теперь будет отвечать первый заместитель главы ГРУ Владимир Алексеев. Как известно, именно он был признан одним из главных организаторов покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипача и его дочь Юлию в Солсбери в 2018 году.

В отличие от большинства сотрудников ФСБ, 61-летний Алексеев – бывший офицер спецназа, имеющий опыт участия в военных действиях.

"Коллеги-офицеры считают его жестоким и самоуверенным в безрассудстве", - заявили российские эксперты по безопасности Ирина Бороган и Андрей Солдатов в докладе для Центра анализа европейской политики вашингтонского аналитического центра.

После того, как в 2011 году Алексеев стал первым заместителем председателя, он отвечал за координацию военных действий в Сирии и Донбассе.

Кроме того, он был включен в санкционный список США из-за подозрения в причастности к вмешательству России в американские президентские выборы 2016 года. Алексеев также подпадает под санкции ЕС из-за событий в Солсбери.

Как сообщала украинская разведка, именно Алексеев отвечал за сбор информации, которая использовалась для нанесения ракетных ударов по гражданским объектам в Украине. Кроме того, первый заместитель ГРУ причастен к организации фиктивных референдумов на оккупированной территории страны.

В настоящее время Алексеев внесен в список военных преступников.

Напомним, что по данным Bellingcat, в апреле ФСБ РФ провела "чистку" среди кадров, ответственных за разведку и аналитику по ситуации в Украине.

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