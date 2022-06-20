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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Путин отрицает "саму идею существования украинской нации", - Боррель

Путин отрицает "саму идею существования украинской нации", - Боррель

20 июня, 2022 понедельник
22:58
война с Россией Хосеп Боррель

Высокий представитель Европейского союза Жозеп Боррель считает, что президент РФ Владимир Путин хочет уничтожить Украину

Об этом он сказал на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по иностранным делам, передает Интерфакс-Украина.

Боррель выразил мнение, что Путин хочет уничтожить Украину.

"Выглядит так, что Путин хочет уничтожить Украину, разрушая инфраструктуру города, отрицая саму идею (существования, - ред.) украинской нации. Поэтому мы будем продолжать поддерживать Украину так долго, как это потребуется", - отметил высокий представитель.

Он сказал, что министры согласились продолжать поддержку Украины

"Министры подчеркнули полную преданность продолжать поддерживать Украину с любой точки зрения - военной, продолжать оказывать давление на Россию и работать с международным сообществом. Я хочу отметить важность этих обязательств, потому что война влечет последствия не только для Украины, но для всего мира из-за продовольствия и цен на энергоносители", - считает он.

По словам высокого представителя, вторым вопросом, рассмотренным министрами, были рекомендации Еврокомиссия по заявкам Украины, Молдовы и Грузии на членство в ЕС.

"Вам известно, что Европейский совет позднее на этой неделе может послать сигнал, что мы начали подготовку для европейской интеграции этих трех стран. Это мощный сигнал, который должен быть услышан не только в Украине, Молдове и Грузии, но и который прозвучал бы громким эхом среди наших партнеров как манифестация силы нашего единства и поддержки этих трех стран, особенно той, на которую напала Россия", – сказал Боррель.

ЕС
Жозеп Боррель
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