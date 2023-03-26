Об этом он рассказал в интервью одному из российских пропагандистских телеканалов.

"Мы не создаем с Китаем никакого военного союза. Да, у нас есть сотрудничество в сфере военно-технического взаимодействия. Мы не скрываем. Там все прозрачное, там нет ничего секретного. Мы же учения проводим. Кстати, не только с Китаем, но и с другими странами до сих пор продолжаем, даже несмотря на происходящее на Донбассе, в Запорожье и Херсоне", - сказал Путин.