Путин отреагировал на разговоры о создании военного союза РФ и Китая
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ и Китай якобы не создают никакого военного союза
Об этом он рассказал в интервью одному из российских пропагандистских телеканалов.
"Мы не создаем с Китаем никакого военного союза. Да, у нас есть сотрудничество в сфере военно-технического взаимодействия. Мы не скрываем. Там все прозрачное, там нет ничего секретного. Мы же учения проводим. Кстати, не только с Китаем, но и с другими странами до сих пор продолжаем, даже несмотря на происходящее на Донбассе, в Запорожье и Херсоне", - сказал Путин.
- 27 января координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон предостерег Китай от поддержки РФ в войне против Украины.
- 22 февраля в МИД Китая опровергли , что страна будет поставлять РФ летальное оружие.
- В понедельник, 20 марта, в Москве прошла неформальная встреча лидера Китая Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что визит главы КНР в Москву свидетельствует о намерении Пекина обеспечить "дипломатическое прикрытие" для "зверств, совершенных Россией в Украине" вместо того, чтобы осуждать их.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.03
Покупка 38.03Продажа 38.79
-
EUR
Покупка 40.54Продажа 41.48
- Актуальное
- Важное