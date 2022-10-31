Путин отправится на саммит G20. Это последний шанс сохранить влияние России в Азии, – международный обозреватель Брайлян.
Международный обозреватель Егор Брайлян считает, что президент РФ Владимир Путин по всей вероятности планирует приехать на саммит G20 в Индонезии
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Я считаю, что все возможно и Путин может поехать на саммит G20 в Индонезии. Поскольку для Российской Федерации не остается иного выхода, как вернуться в Азию и попытаться укрепить свое влияние в этом регионе. С другой стороны, для Путина Азия уже потеряна, ведь Китай все больше заявляет о своих амбициях на этот регион", – пояснил Брайлян.
Международный обозреватель подчеркнул, что все меньше стран отказываются сотрудничать с РФ.
"Для Путина саммит G20 в Индонезии является еще одной возможностью показать, что Россия еще на что-то влияет. Однако геополитическая ситуация так быстро меняется, что Россия очень сильно потеряла свой имидж. Хотя недавно была новость о том, что Алжир подписал новое соглашение с Россией об экономическом сотрудничестве. Это еще раз доказывает, что Украине нужно более мощно работать в каждом регионе для усиления давления на РФ", - добавил он.
- 6 октября президент США Джо Байден заявил, что не исключает встречи с Владимиром Путиным во время саммита G20, который состоится в Индонезии. Однако визиты обоих президентов в Бали остаются неподтвержденными. В Белом доме заявляют, что если Путин посетит G20, президент Украины Владимир Зеленский также должен принять участие в саммите, даже если Украина не является членом группы.
- 29 октября представительница Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден лично посетит саммит лидеров G20 на Бали в Индонезии, который состоится в ноябре.
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