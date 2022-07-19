Путин отправился в Тегеран, где встретится с президентами Ирана и Турции
Владимир Путин отправился в Иран – это второй его заграничный визит после начала вторжения в Украину
Об этом сообщает BBC.
Путин примет участие во встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также проведет двусторонние переговоры с каждым из лидеров. Он также уже в пятый раз встретится с духовным лидером Ирана аятоллой Хомейни.
В Тегеране будут обсуждаться экспорт зерна, Сирия и Украина, сообщают СМИ со ссылкой на неназванного турецкого чиновника.
Заметим, что Тегеран остается одним из немногих союзников Москвы на международной арене. Путин ограничил свои международные визиты после начала вторжения российских войск в Украину. В июне он совершил свою первую поездку с февраля, посетив Таджикистан и Туркменистан.
- В рамках визита Национальная иранская нефтяная компания (NIOS) и российский Газпром подписали меморандум о сотрудничестве на сумму около 40 миллиардов долларов.
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