На таких темах делают акцент международные издания на утро 30 июня:

Путин оторван от реальности, российская элита готовится к расследованию Кремля

Российская элита готовится к масштабному расследованию Кремлем восстания ЧВК Вагнера, пишет The Washington Post . Накануне Кремль был напряжен, пытаясь консолидировать контроль и создавать образ нормальной жизни. В то же время возникают вопросы о местонахождении командующего воздушными силами РФ генерала Сергея Суровикина, который, по данным российских СМИ и представителей элиты, был среди допрашиваемых, поскольку он был в хороших отношениях с лидером ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным. Сообщается, что Суровикин вмешался, чтобы урегулировать требования Пригожина по поводу боеприпасов после жалоб на то, что его бойцы плохо обеспечены.

Некоторые представители российской элиты, напуганные тем, насколько близко боевики Пригожина подошли к Москве и развязали гражданскую войну, спешили продемонстрировать свою лояльность президенту Владимиру Путину. Но слухи выросли, а паранойя относительно того, имел ли Пригожин поддержку со стороны российских военных или служб безопасности, и что расследование может обнаружить измену в режиме Путина, углубилась. Как заявил российский журналист с хорошими связями, Суровикин находится на юге России и три дня не выходил на связь со своей семьей. Однако среди интенсивных, непрозрачных интриг при дворе Путина увольнение Суровикина чревато опасностью для российского президента, рискующего углубить разногласия в армии и подорвать моральный дух в решающий момент, на фоне украинского контрнаступления, направленного на откидывание российских войск.

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Путин думает, что до сих пор контролирует ситуацию, говорит обозреватель The New York Times . Праздник выпускников "Красные паруса" – один из самых популярных в России: когда в Санкт-Петербурге по Неве проходят корабли, сопровождающиеся зрелищным световым шоу. Подростки выпивают шампанское на берегу реки, тогда как олигархи и чиновники собираются погулять на своих яхтах. Но никто не наслаждается этим праздником больше, чем Путин. Собственно, фестиваль выпал 24 июня – в день, когда Пригожин начал свой мятеж.

Несмотря на шок от восстания, Путин улетел в Санкт-Петербург, потому что ни в один год не пропустил гулянье. Автор статьи говорит, что, по мнению его источников, близких к ближайшему окружению Путина, это самое яркое доказательство того, что президент оторван от реальности. Он считает, что у него все под контролем и бунт Пригожина никак не изменил политическую ситуацию. Но он ошибается. Мало того, что атмосфера вокруг Путина принципиально иная - растет стремление к переменам даже среди лиц, близких к президенту. Для многих, с кем общался журналист, путинская система правления просто не может долго существовать. Больше читайте в статье.

Что с Пригожиным и Суровикиным и какие последствия будет иметь мятеж для России, Украины и Африки

CNN также говорит , что после неудачного восстания наемников вокруг их лидера Пригожина и генерала Суровикина крутятся вопросы. Один известен как "генерал Армагеддон", другой как "повар Путина". Оба имеют сложное прошлое и репутацию жестоких людей. Один начал восстание, другой якобы знал об этом заранее. А сейчас обоих нигде нет.

Командующий ВВС России Сергей Суровикин и руководитель ЧВК Вагнера ​​Евгений Пригожин не появлялись на публике в течение нескольких дней, поскольку возникают вопросы о роли Суровикина в кратковременном мятеже Пригожина. Кремль хранит молчание на эту тему, начав агрессивную кампанию по подтверждению власти президента России Владимира Путина. Издание анализирует, что происходит сейчас, почему все говорят о Суровикине и какова судьба Пригожина, где они сейчас и как это комментирует Кремль, и к чему это приводит в поведении Путина. Кроме того, издание отмечает , ссылаясь на эксклюзивно полученные документы, что российский генерал был секретным VIP-членом ЧВК Вагнера, вместе с по меньшей мере еще 30 высокопоставленными военными и разведчиками РФ.

О том, какая судьба ждет наемников Вагнера, объясняет BBC . Недавний мятеж в России обнажил огромную опасность в этой стране, но что это значит для войны в Украине и что сейчас происходит с восставшими вагнеровцами задают вопросы журналисты. В ответах говорится, почему мятеж имеет значение и что будет делать Путин. Относительно влияния российского восстания на войну в Украине издание отмечает, что ищет доказательства успехов украинских войск после восстания ЧВК Вагнера, но пока не заметили значительных изменений на передовой. В конце концов это сводится к вопросу морального духа среди передовых российских войск. Если они подозревают, что их командиры воюют между собой дома в России, то со временем это может оказать серьезное влияние на моральное состояние в окопах.

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В пятницу и субботу мир увидел то, чего не видел с 1991-го: военная техника на улицах Москвы, привлеченная для защиты Кремля от того, что выглядело как попытка государственного переворота, пишет CNN . Во время восстания Евгений Пригожин и его частная военная компания Вагнера – армия наемников, воевавшая на стороне России в Украине, – захватили город и военный штаб на юге России и начали вооруженное наступление на столицу, прежде чем отменить свои планы. После этой шоковой серии событий остается немаловажный вопрос: как россияне воспримут короткий бунт Пригожина?

Анализ ситуации предлагается в интервью с Джейд МакГлинн, научной сотрудницей отдела изучения войны Королевского колледжа Лондона, чья новая книга "Война России" анализирует российское общественное мнение и то, как оно формируется на фоне государственных репрессий и пропаганды. В частности, речь идет о том, что мнения разделились относительно того, был ли переворот Пригожина хорошей идеей, но некоторые россияне с пониманием относятся к его мотивам. По всей вероятности, президент России Владимир Путин отреагирует, отдав приказ о новых нападениях на украинских гражданских в качестве демонстрации силы. Однако это не совсем так, что краткосрочный бунт в РФ означает начало конца правления Путина.

NYT анализирует , сможет ли Россия обуздать наемников Вагнера в Африке, при этом не уничтожив группу. Эксперты говорят, что российская ЧВК настолько глубоко запуталась в Центральноафриканской Республике и нескольких других странах, что ее нелегко заменить. Группа Вагнера обеспечивает безопасность африканских президентов, поддерживает диктаторов, жестоко подавляет восстания, и в то же время ее обвиняют в пытках, убийствах гражданских и других злоупотреблениях. Наемники также вмешиваются в политику, организуют пропагандистские кампании и однажды даже проводили конкурс красоты. Они получают деньги или выгодные концессии на добычу драгоценных минералов, таких как золото, алмазы и уран. Большинство аналитиков считают Центральноафриканскую Республику самой совершенной бизнес-моделью ЧВК Вагнера и примером захвата государства. Удивительный диапазон ее деятельности и потоки доходов здесь достаточно иллюстрируют проблемы, с которыми Кремль столкнется, пытаясь установить контроль.

В течение нескольких часов в субботу, когда войска под руководством полководца-ренегата Евгения Пригожина шли на Москву, белорусская оппозиция в эмиграции считала, что День Х настал. Именно так демократические силы сплотились вокруг Светланы Тихановской, бежавшей из Беларуси в 2020 году после того, как Александр Лукашенко сфальсифицировал президентские выборы, а затем безжалостно подавил массовые протесты, надеясь на день, когда они свергнут поддерживаемого Москвой диктатора.

Теперь, когда прозвучали новости о чрезвычайном мятеже Пригожина, Тихановская созвала видеозвонок своего "переходного кабинета", половина которого расположена в Вильнюсе, а половина – в Варшаве, чтобы начать реализацию плана на День Х. Но, как замечает The Guardian , надежды белорусских изгнанников развеялись , когда Лукашенко похвастался, что спас Путина

Кибератака на спутниковую связь армии РФ, запрещенные мины и визит Майка Пенса

Американское издание WP пишет , что кибератака вывела из строя спутниковую связь российских военных, задавая вопросы, стоят ли за этим проукраинские хакеры или повстанцы Вагнера. Поскольку по меньшей мере две группы взяли на себя ответственность за атаку: одна назвала себя хакерской организацией, а другая – частью группы Вагнера. Хакеры утверждали, что направили злонамеренное программное обеспечение на спутниковые терминалы, спровоцировав борьбу среди экспертов по безопасности, чтобы получить терминал для тестирования. Вместе с тем связь с вагнеровцами можно сфальсифицировать, чтобы способствовать еще большему расколу в России. Как отмечается, это напоминает атаку на аналогичную систему, которую использовала Украина в начале полномасштабной войны.

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Правозащитная организация заявила, что растет количество случаев использования украинскими войсками запрещенных мин, сообщает издание. Согласно данным, собранным Human Rights Watch, украинские силы использовали ракеты, чтобы разбрасывать тысячи запрещенных международным стандартом противопехотных мин ручного размера над оккупированными Россией районами на востоке Украины в прошлом году, ранив гражданских. Этим нарушается Договор о запрещении мин 1997 года, который подписала Украина. Американские правозащитники отмечают, что не подписавшая договор Россия применяла противопехотные мины гораздо шире.

Администрация Байдена настойчиво рассматривает возможность одобрения передачи спорных кассетных боеприпасов в Украину, поскольку украинцы пытаются добиться значительных успехов в своем контрнаступлении, сообщает CNN со ссылкой на нескольких осведомленных по этому вопросу лиц. Окончательное решение Белого дома ожидается в ближайшее время, и в случае одобрения оружие может быть включено в новый пакет военной помощи Украине уже в следующем месяце. Как сказал американский чиновник, "это, несомненно, окажет значительное влияние на поле боя". Отмечается, что изменение условий боевых действий в Украине за последние две недели побудило официальных лиц США серьезно рассмотреть кассетные боеприпасы.

Бывший вице-президент Майк Пенс нанес необъявленный визит в Украину в четверг, в обход президентской предвыборной кампании, которая должна была подчеркнуть его непоколебимую поддержку нации в ее борьбе с Россией и противопоставить ее взглядам двух ключевых конкурентов-республиканцев - Дональда Дж. Трампа и Рона ДеСантиса. Как пишет NYT , и бывший президент Трамп, и губернатор Флориды ДеСантис критиковали участие США в обороне Украины. К слову, Соединенные Штаты предоставили более 40 миллиардов долларов военной и гуманитарной помощи. Своим визитом Пенс подчеркнул раскол Республиканской партии из-за войны в Украине.