Путин отметил почетным званием зенитно-ракетную бригаду, из "Бука" которой сбили самолет MH17
Российский президент Владимир Путин присвоил звание "гвардейской" 53-й зенитной ракетной бригаде, причастной к сбитию малазийского пассажирского лайнера рейса MH17
Об этом говорится в указе Путина.
Оккупанты награждены "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и госинтересов".
"Присвоить 53 зенитной ракетной бригаде почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 53 гвардейская зенитная ракетная бригада", - говорится в указе Путина.
- Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" с 298 людьми на борту, выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) сбили на временно оккупированной территории Донбасса 7 июля 2014 года. Погибли все люди: 283 пассажира и 15 членов экипажа.
- После четырех лет расследования, 24 мая 2018 года, Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" сбили над оккупированной Россией территорией Украины из установки "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады. РФ. Международная следственная группа показала обломок ракеты, сбившей MH17.
- 17 ноября суд озвучил приговор, согласно которому виновными в трагедии стала подконтрольная России "ДНР" и Игорь Гиркин и его подчиненные Сергей Дубинский и Леонид Харченко.
- Гаагский окружной суд, рассматривавший дело о сбитии рейса MH17, считает, что подозреваемых по делу может быть больше, чем четверо, которым был вынесен приговор.
- 8 февраля прокуроры Совместной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием дела о трагедии MH17, сообщили об убедительных доказательствах того, что президент России Владимир Путин лично подписал решение о поставке российской ракетной системы в Украину.
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