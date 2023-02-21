Об этом говорится в указе Путина.

Оккупанты награждены "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и госинтересов".

"Присвоить 53 зенитной ракетной бригаде почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 53 гвардейская зенитная ракетная бригада", - говорится в указе Путина.