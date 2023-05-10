Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и разрешил полеты российским авиакомпаниям
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому визовый режим для граждан Грузии прекратит действовать с 15 мая 2023 года
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Для въезда в Россию гражданам Грузии понадобится документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Грузии, дипломатический или служебный паспорт или паспорт моряка. Для въезда в Россию с целью работы или обучения на срок более трех месяцев виза по-прежнему потребуется.
"Командированным как сотрудники в Секции интересов Грузии в посольстве Швейцарии и членам их семьи нужна виза сроком на три месяца. После аккредитации они могут въезжать в Россию без виз", - говорится в сообщении.
Путин также отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который был введен в 2019 году.
Стоит отметить, что для граждан России в Грузии действует безвизовый режим, но согласно соцопросам, большинство граждан этой страны выступает за введение виз для россиян.
- В конце февраля президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что правительство страны загнало себя в изоляцию своей нейтральной политикой в отношении Украины на фоне широкомасштабной агрессии РФ.
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