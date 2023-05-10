Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Для въезда в Россию гражданам Грузии понадобится документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Грузии, дипломатический или служебный паспорт или паспорт моряка. Для въезда в Россию с целью работы или обучения на срок более трех месяцев виза по-прежнему потребуется.

"Командированным как сотрудники в Секции интересов Грузии в посольстве Швейцарии и членам их семьи нужна виза сроком на три месяца. После аккредитации они могут въезжать в Россию без виз", - говорится в сообщении.

Путин также отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который был введен в 2019 году.

Стоит отметить, что для граждан России в Грузии действует безвизовый режим, но согласно соцопросам, большинство граждан этой страны выступает за введение виз для россиян.