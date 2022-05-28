Путин отменил в РФ возрастные ограничения для военных контрактников
Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене возрастных ограничений для заключения первого контракта о прохождении военной службы
Об этом сообщают российские СМИ.
Закон отменяет возрастной предел для граждан РФ и иностранцев трудоспособного возраста, при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы.
Ранее в распространённой в госдуме пояснительной записке к закону отмечалось, что "для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты", а такими они, как правило, становятся до 40-45 лет.
Ранее было предусмотрено, что первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет.
Истинной причиной такого решения Путина, вероятно, являются большие потери российской армии в Украине. С начала полномасштабного вторжения в Украину уже уничтожены 30 тыс. российских оккупантов.
- 25 мая госдума сразу в трех чтениях приняла законопроект об отмене возрастного предела для заключения контракта о прохождении военной службы – сразу после этого его одобрил и совет федерации.
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