Об этом сообщают российские СМИ.

Закон отменяет возрастной предел для граждан РФ и иностранцев трудоспособного возраста, при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы.

Ранее в распространённой в госдуме пояснительной записке к закону отмечалось, что "для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты", а такими они, как правило, становятся до 40-45 лет.

Ранее было предусмотрено, что первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

Истинной причиной такого решения Путина, вероятно, являются большие потери российской армии в Украине. С начала полномасштабного вторжения в Украину уже уничтожены 30 тыс. российских оккупантов.

25 мая госдума сразу в трех чтениях приняла законопроект об отмене возрастного предела для заключения контракта о прохождении военной службы – сразу после этого его одобрил и совет федерации.

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