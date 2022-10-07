Я помню 70-летие другого хозяина Кремля – Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Портреты на первых страницах газет, очередное награждение юбиляра звездой героя Советского Союза. Таково было тогда празднование триумфа тогдашней системы. Это был 1976 год. До вторжения Советского Союза в Афганистан оставалось три года…

Несмотря на все, несмотря на страх перед Советским Союзом, несмотря на ненависть к системе, которую разделяли миллионы людей, нельзя сказать, чтобы кто-то лично ненавидел Брежнева. Систему – да, к КГБ – да, к общественному строю – да, к коммунистическим угрозам – да. А личность, несмотря на то, что Брежнев был причастен к оккупации советскими войсками Чехословакии, что в его времена травили диссидентское движение и сажали людей по тюрьмам, не вызывала такого внутреннего сопротивления.

Путин свои 70 лет будет встречать в совершенно иной атмосфере, чем встречал свой юбилей глава советского государства. Есть личная ненависть к Путину, которая даже больше, чем ненависть к Российской Федерации.

Очевидно, что Путин хотел встречать юбилей совсем не так. Когда в феврале 2022 года он начал свою войну против Украины, он, вероятно, собирался на свое 70-летие быть главой "союзного государства" – России, Украины и Беларуси. Он считал, что другие бывшие советские республики увидят, как легко расправился с Украиной, сами будут просить его принять их в "союзное государство", опасаясь, что альтернативой будет война.

Но не так получилось, как этого хотел российский президент. Свое 70-летие он встречает в атмосфере военных поражений. Российским войскам приходится отступать на востоке и юге нашей страны, теряя контроль над городами и поселками, которые еще несколько дней назад Путин "приобщил" к РФ.

Путину пришлось пойти на непопулярные меры. Под давлением военных он объявил мобилизацию резервистов, хотя еще несколько месяцев назад обещал, что не будет этого делать.

Реальной проблемой Путина стало и то, что он фактически исчерпал арсенал угроз, которые могли бы подействовать на украинское государство и принудить его к капитуляции. Он вынужден угрожать Украине и миру ядерной войной.

И здесь дилемма. Прекращение такой риторики будет означать признание того, что у него нет реальных рычагов давления и что придется смириться с поражением; или рискнуть и использовать ядерное оружие на территории Украины. Это, несомненно, изменит ситуацию в мире, повлечет за собой гибель сотен тысяч людей и может стать началом Третьей мировой войны. Таким образом, Путин рискует стать последним лидером России, которая погибнет в ядерной войне вместе с российским народом.

А кому нужен подарок на 70 лет? Никому.

Все это действительно – политическое фиаско. Каждый шаг президента РФ диагноз его политической слабости.

Человек, побеждающий в войне, никогда не аннексирует территории, контроль над которыми не взяла на себя его армия. Человек, побеждающий в войне с помощью эффективных профессиональных вооруженных сил, не идет на мобилизацию резервистов. Побеждающий в войне конечно же не угрожает врагу ядерным оружием.

Если говорить о личности Путина, то еще раз нужно сказать то, что является историческим законом. Появление во главе государства случайного непрофессионального человека всегда приводит к катастрофе для судьбы народа, возглавляемого этим человеком. А может, и исчезновение этого народа и его государства. Так было, есть и будет.

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Об авторе: Виталий Портников, писатель, журналист.

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