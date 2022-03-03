Путин отказывается остановить атаки на Украину, - Макрон

Об этом он написал в своем Twitter.

“Я говорил сегодня утром с президентом Путиным. Пока он отказывается прекратить свои атаки на Украину”, - написал Макрон.

При этом он отметил необходимость поддержки диалога, чтобы избежать человеческих трагедий.

“Буду продолжать свои усилия и контакты. Мы должны избегать худшего”, - подчеркнул президент.