Путин отказывается остановить атаки на Украину, - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российский лидер Владимир Путин отказывается прекратить атаки на Украину
Об этом он написал в своем Twitter.
“Я говорил сегодня утром с президентом Путиным. Пока он отказывается прекратить свои атаки на Украину”, - написал Макрон.
При этом он отметил необходимость поддержки диалога, чтобы избежать человеческих трагедий.
“Буду продолжать свои усилия и контакты. Мы должны избегать худшего”, - подчеркнул президент.
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