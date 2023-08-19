Об этом со ссылкой на текст документа пишет "Европейская правда".

Делегацию России на Генеральной ассамблее ООН возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, уже посещавший Нью-Йорк в апреле во время председательства Москвы в Совбезе.

В ее состав войдет также его заместитель Сергей Вершинин и руководители пяти департаментов, а также посол при ООН Василий Небензя и глава внешнеполитического комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

Вероятно отсутствие Путина в указе объясняется тем, что после издания ордера на арест Международным уголовным судом его заграничные поездки значительно ограничены.

Неделя высокого уровня является кульминацией сессии Генассамблеи ООН, которая открывается каждое сентября. В нем принимают участие самые высокие представители государств-членов ООН – президенты, главы правительств и министры иностранных дел.