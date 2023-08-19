Путин отказался возглавить делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН
Российский президент Владимир Путин в пятницу подписал указ о составе делегации РФ для участия в 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, его в списке нет
Об этом со ссылкой на текст документа пишет "Европейская правда".
Делегацию России на Генеральной ассамблее ООН возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, уже посещавший Нью-Йорк в апреле во время председательства Москвы в Совбезе.
В ее состав войдет также его заместитель Сергей Вершинин и руководители пяти департаментов, а также посол при ООН Василий Небензя и глава внешнеполитического комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
Вероятно отсутствие Путина в указе объясняется тем, что после издания ордера на арест Международным уголовным судом его заграничные поездки значительно ограничены.
Неделя высокого уровня является кульминацией сессии Генассамблеи ООН, которая открывается каждое сентября. В нем принимают участие самые высокие представители государств-членов ООН – президенты, главы правительств и министры иностранных дел.
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