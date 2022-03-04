Путин отказался от прямого разговора с Зеленским, - Песков
В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин отказался от прямого разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом сообщил спикер Путина Дмитрий Песков, передает Медуза.
Он также добавил, что РФ вроде бы не отказалась от идеи "денатификации" Украины.
- 3 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал президента РФ Путина сесть за стол переговоров.
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