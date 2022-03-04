Путин отказался от прямого разговора с Зеленским, - Песков

Об этом сообщил спикер Путина Дмитрий Песков, передает Медуза.



Он также добавил, что РФ вроде бы не отказалась от идеи "денатификации" Украины.

3 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал президента РФ Путина сесть за стол переговоров.