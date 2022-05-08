"Путин отдал приказ. Если до 9-го не закончим, то ядерной хренью их всех сжечь". Что оккупанты говорят своим женам
Ядерные удары, парады и возвращение домой. Об этом говорят воюющие в Украине рашисты во время телефонного общения с близкими
Очередные перехваты, демонстрирующие интересы оккупантов накануне 9 мая, обнародовало на своем официальном сайте Главное управление разведки Минобороны Украины.
"Хуже Чечни. Сейчас идет самая страшная война в истории", - подруга россиянина осознает масштабы развязанной Путиным войны, задумывается о ее цене и возмущается будущими парадами:
"У нас ковид, парадов не было. Пережили. А тут такое положение. Они специально, что ли?"
Одна из любимых тем рашистов – ядерный апокалипсис:
"Путин отдал приказ неофициально, чтобы до 9 мая все это на хрен закончить. Если до 9-го не закончим, то ядерной хренью их всех сжечь и пусть сдохнут все на хрен".
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Сами военные, тем не менее, не очень надеются на будущие победы и жалуются на большие потери: "Не знаю, по какому плану там идет. Но здесь просто п…, здесь происходят просто таки страшные вещи. Нас вчера накрыли. Два 200-х, шесть 300-х . Одним залпом".
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