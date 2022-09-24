Путин отдает себе отчет, что в военном плане ему не победить, - дипломат Мэтью Брайза
Дипломат, бывший советник госсекретаря Соединенных Штатов, экс-директор по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности США Мэтью Брайза считает, что Россия не способна должным образом подготовить 300 тысяч новобранцев
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Я не верю, что война может длиться долго, потому что Россия не способна должным образом подготовить этих 300 тысяч новобранцев. Сильно ли эта мобилизация на что-то повлияет? Украина уже продемонстрировала исключительное мужество и мастерство на поле боя, а теперь еще и получает ожидаемое оружие" , – заметил Брайза.
По его словам, Путин в скором времени окажется в ситуации, когда ему придется признать, что Россия не сможет победить.
"Вот почему он сейчас использует эскалационную риторику по поводу возможного использования ядерного оружия. Он хочет нас испугать и в конце концов заставить отступить. Но он осознает, что чисто в военном плане ему не победить", - подчеркнул Брайза.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.
- 23 сентября Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне не будут выполнять указ о мобилизации на войну с Украиной.
- Неудачная кампания по мобилизации в России может привести к недовольству действиями власти даже среди сторонников войны против Украины
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