Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я не верю, что война может длиться долго, потому что Россия не способна должным образом подготовить этих 300 тысяч новобранцев. Сильно ли эта мобилизация на что-то повлияет? Украина уже продемонстрировала исключительное мужество и мастерство на поле боя, а теперь еще и получает ожидаемое оружие" , – заметил Брайза.

По его словам, Путин в скором времени окажется в ситуации, когда ему придется признать, что Россия не сможет победить.

"Вот почему он сейчас использует эскалационную риторику по поводу возможного использования ядерного оружия. Он хочет нас испугать и в конце концов заставить отступить. Но он осознает, что чисто в военном плане ему не победить", - подчеркнул Брайза.

21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.

23 сентября Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне не будут выполнять указ о мобилизации на войну с Украиной.

Неудачная кампания по мобилизации в России может привести к недовольству действиями власти даже среди сторонников войны против Украины

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