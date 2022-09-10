Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"У Путина вероятно лучше социология, чем у нас с вами, полученная от его секретных служб, поэтому он отчаянно боится мобилизации. Ведь очевидно, что военные настаивают на этом. Путин сменяет генералов после утечки информации, налетает на них с нецензурной лексикой во время своей конференции, а они даже пытаются ему огрызаться.Основной их аргумент, что у них нет сил, поэтому нужна мобилизация. Однако Путин понимает, что мобилизация будет означать для него социальную катастрофу. Карточный домик всенародной поддержки "русского мира" рухнет водночасье", - объяснил политолог.

Андрей Пионтковский отметил, что одно дело, когда люди готовы с каким-то псевдопатриотическим чувством наблюдать за этим по телевизору, но идти умирать за безумные идеи Путина уже никто не хочет, иначе он не мобилизовывал бы преступников, бандитов и не набирал 50-летних добровольцев.

"Посмотрите, крупное технологическое государство просит помощи у вооружений Ирана и Северной Кореи. Путин бросает Сирию, бросает Карабах и бросает все Эрдогану, делая его полным хозяином и Сирии, и Южного Кавказа. Вывозит оттуда свои расхваленные системы С-300 стрелять не в самолеты, а в наземные цели. Он вынужден использовать противовоздушные ракеты, потому что у него заканчивают "калибры" и "искандеры". Это полная катастрофа. И конечно же, в этой атмосфере развивается общее недовольство как противников войны, так и ультрафашистов, требующих ее расширения. Путин оказался в незавидном положении", – прокомментировал Пионтковский.

25 августа Путин подписал указ об увеличении вооруженных сил РФ до более чем 2 млн

26 августа Институт изучения войны отметил, что указом об увеличении армии России Путин пытается избежать всеобщей мобилизации.

27 августа в Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что истощение мобилизационного потенциала основных "доноров" войны против Украины - Бурятии, Тувы, республик Кавказа и других неблагополучных регионов заставляет Кремль активизироваться в так называемых центральных областях.

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