Путин отблагодарил Лукашенко за помощь в агрессии против Украины

Об этом заявил министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов в эфире телеканала "Беларусь 1".

По его словам, РФ предоставила Беларуси отсрочку по платежам на сумму свыше $1 млрд.

"Более $1 млрд платежей, которые нам нужно было осуществить, мы сейчас не совершаем. Такой дружеский ход со стороны наших партнеров. Мы договорились с ними о такой несколько новой схеме. По сути, это рефинансирование: за этот период тоже начисляются проценты за пользование ресурсами , но там хорошие ставки, хорошие сроки. Поэтому вполне комфортно", - сказал Селиверстов.

Беларусь стала плацдармом для полномасштабного вторжения России в Украину. С территории россиянами регулярно совершаются авиационные налеты и ракетные атаки на нашу страну.

8 апреля стало известно, что пятый пакет санкций ЕС содержит запрет на транзит автотранспорта из России и Беларуси в страны Евросоюза.

12 апреля российский диктатор Владимир Путин обсудил с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко формирование единого оборонного пространства между странами.

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