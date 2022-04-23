Путин отблагодарил Лукашенко за помощь в агрессии против Украины
Россия предоставила Беларуси отсрочку на год по выплате кредитных обязательств на сумму свыше $1 млрд
Об этом заявил министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов в эфире телеканала "Беларусь 1".
По его словам, РФ предоставила Беларуси отсрочку по платежам на сумму свыше $1 млрд.
"Более $1 млрд платежей, которые нам нужно было осуществить, мы сейчас не совершаем. Такой дружеский ход со стороны наших партнеров. Мы договорились с ними о такой несколько новой схеме. По сути, это рефинансирование: за этот период тоже начисляются проценты за пользование ресурсами , но там хорошие ставки, хорошие сроки. Поэтому вполне комфортно", - сказал Селиверстов.
Беларусь стала плацдармом для полномасштабного вторжения России в Украину. С территории россиянами регулярно совершаются авиационные налеты и ракетные атаки на нашу страну.
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