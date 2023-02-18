Путин осторожно будет прогнозировать предстоящую повестку дня "операции", - Фейгин

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"В декабре, когда Путин отменил выступление перед федеральным собранием, он надеялся, что будут какие-нибудь значительные военные успехи, которые можно будет "продать" к годовщине. Он переназначил военное руководство СВО, вернулся к старой схеме управления через главу генштаба генерала армии Герасимова. со всем тем набором, с которым Путин начинал эту "операцию" 24 февраля 2022, успехов все равно нет. Соледарь, как Сталинград, "продать" не получится. Что все цели "спецоперации" достигнуты путем захвата - а это единственное достижение со времени назначение Суровикина командующим, – придется продавать как исчерпывающий успех.Естественно, ему придется прибегнуть к риторике общего характера.Путин будет говорить: Россия противостояла Западу, Запад намеревался с помощью Украины справиться с Россией и ее суверенитетом, но мы устояли, мы опередили Запад, мы начали военную операцию, чтобы предотвратить уничтожение России", - подчеркнул Фейгин.

Российский оппозиционный политик также добавил, что Путин осторожно будет прогнозировать предстоящую повестку "операции".

"Ведь год – это слишком много, это гораздо больше, чем Путин говорил раньше, говорили пропагандисты, говорили официальные источники об Украине накануне "специальной военной операции". Ведь говорилось о неделе, 72 часах, и западные наблюдатели и эксперты это подтверждали. Наговорить можно всякого, что удержишь хотя бы эти территории, которые уже захватила Москва, а они вдруг возьмут и вернутся в Украину. Путин ни разу не говорил о том, почему оставили правый берег Днепра.Песков сказал: все вопросы к министру обороны Шойгу, это зона его ответственности. А что будет, если сейчас сказать: все, с этих территорий мы не уйдем, наша армия обеспечит их безопасность, украинские войска никогда не деоккупируют, например, Мелитополь, а через несколько недель начнется наступление, и его деоккупируют, и Украина его себе вернет? Поэтому Путин в прогнозах будет более осторожным", - заметил Фейгин.