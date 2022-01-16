Путин останавливается только там, где его останавливают, он понимает только язык силы, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал союзников назвать России неприемлемую цену дальнейшей агрессии против Украины
Об этом Кулеба заявил в интервью Bild.
Он призвал Германию и других союзников Украины работать вместе, чтобы реализовать трехуровневый пакет сдерживания России.
"Путин останавливается только там, где его останавливают, он понимает только язык силы. Наша сила в нашем единстве, и мы должны работать вместе, чтобы реализовать трехуровневый пакет сдерживания. Нам нужно ясно заявить о неприемлемой цене дальнейшей агрессии, в то же время вступая в дипломатические отношения с Россией и убеждая Москву использовать дипломатию вместо применения силы", - сказал Кулеба.
Он добавил, что президент России Владимир Путин уже многие годы пользуется проверенной тактикой нагнетания страхов.
"Путин мастер нагнетать страх. За многие годы его модель поведения уже стала очевидной. Сначала он создает проблемы и кризисы. Потом он приглашает других обсудить и решить проблемы вместе с ним. И наконец - сам предлагает решения, которые требуют уступок от оппонентов", - отметил Кулеба.
- Напомним, 15 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты с союзниками разработали 18 сценариев на случай российской агрессии против Украины
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