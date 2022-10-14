Утро 10 октября для многих стало флешбэком в трагический рассвет 24 февраля. Ракеты и иранско-китайские "шахиды" (там нашли китайские компоненты и об этом можно говорить, — ред.) стали проверкой для наших ТЭЦ, университета Шевченко и просто человеческого везения. Десятки украинцев так и не доехали на работу. Их убил Путин и его извращенная Россия. В "Охматдете" стало меньше на одного талантливого врача, который спасал онкобольных детей. Мальчик в Николаеве не выдержал нескольких часов нахождения под завалами. Некрологов стало больше. Такова цена того, что чертово небо над нами становится более защищенным.

Мы просили о защите неба с первых дней войны в феврале. Но серьезный перелом произошел только сейчас. Когда Путин на свой юбилей не свечи на торте задувал, а ломал человеческие судьбы.

Сейчас уже известно, что Германия передает обещанные IRIS-T. Для того чтобы наконец их предоставить — Олафу Шольцу пришлось пережить стыд "кротов" в правительственном ведомстве, которое занималось кибербезопасностью местных политиков. Арно Шенбом завел на важные проекты российских айтишников и кремлевскую коррупцию — и поэтому Москва могла в режиме онлайн видеть всю переписку немецких чиновников.

Далее, параллельно с ударами по нашим городам, 11 октября произошла утечка нефти на одной из двух нитей западного участка нефтепровода в 70 километрах от Плоцка. По этому участку нефть идет в Германию. В немецком издании Spiegel это напрямую связали с заявлением Путина о "просто открутите кран на СП-2". Отдельно немцев насторожила диверсия на железной дороге на севере страны.

Немецкий эксперт по безопасности Петер Нойман допускает, что за диверсией потенциально могла стоять РФ, в частности из-за того, что злоумышленники хорошо знали, что нужно повредить. "России выгодно посеять панику в Европе и подавать сигналы, что она может очень заметно парализовать нормальную повседневную жизнь. Чтобы повредить эти коммуникации, нужны специфические знания. Очень вероятно, что это не были "любители", это похоже на работу профессионалов". То есть чуть ли не впервые немцы задумались, что угрозы "пойти на Берлин" и "ужаснуть Рейхстаг ядерной бомбой" от РФ - не шутки. И нужно делать выводы. Глава комитета Бундестага по делам Европы Антон Хофрайтер чуть ли не впервые высказался очень четко:

"Мы не можем исключить, что за нападением на железную дорогу тоже стоит Россия. Возможно, обе были предупредительными выстрелами, потому что мы поддерживаем Украину".

Поэтому Германия активизировала свои обещания и, наконец, есть шанс начать "новую эру противовоздушной обороны".

США передает NASAMS, Франция передает Crotale, Испания передает HAWK 23. Последнее вообще очень интересно и совершенно ново для нас – испанцы нам дадут 4 штуки. Еще несколько подъедут позже.

В составе Improved Hawk Phase III находится обзорный радар AN/MPQ-50 с дальностью обнаружения целей до 100 км, отвечающий за средние и большие высоты, РЛС для обнаружения маловысотных целей AN/MPQ-62 и РЛС подсветки цели AN/MPQ-61. Также в состав комплекса входит командный пункт и машины снабжения. Как говорят военные, эта не очень новая, но рабочая машина хорошо подойдет для сбивания "мопедов".

Нидерланды передают ракеты в ПВО и ПРО. На сумму 15 миллионов евро.

Министр обороны Великобритании и наш друг Бен Уоллес объявил о передаче Украине ракет AMRAAM для систем противовоздушной обороны NASAMS.

"Последние невыборочные удары России по гражданским районам Украины требуют дальнейшей поддержки тех, кто стремится защитить свою страну. Поэтому сегодня я санкционировал поставки противовоздушных ракет AMRAAM в Украину", – сказал Уоллес 13 октября.

Польша передала нам советские комплексы ПВО. Из сообщений Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного можно понять, что часть уже оперативно прибыла и стала в строй.

"За двое суток расчетами зенитного ракетного дивизиона было сбито 9 из 11 БпЛА "Shahed-136". Это результат качественной подготовки наших зенитчиков, проводимой польскими побратимами", — написал Залужный.

Здесь же заметил, что Польша дает комплексы, из которых советскими ракетами украинцы сбивают иранские дроны, запущенные россиянами.

Из открытых источников можно понять объемы помощи по закрытию неба, которые нам дают поляки. Часть их неба теперь закрывают британцы.

"Я рад объявить, что мы продолжим нынешнее размещение наших среднедальных средств ПВО... на следующий период, чтобы убедиться, что поскольку Польша продолжать логистическую поддержку Украине, она делает это безопасно", - сказал Бен Уоллес журналистам.

Поэтому, пытаясь напугать украинцев, вернуть их в страх нового 24 февраля — Путин лишь объединил наших западных партнеров, чтобы они активнее давали нам новых снарядов для ПВО. Все, что делают рашисты в течение нескольких последних дней, — это был истерический выхлоп с минимальным результатом. Тревога украинцев за жизнь была, но собранность, твердость и понимание, что нужно идти в укрытие — очень четкое и уверенное. Никто не побежал штурмовать офис Зеленского с просьбой просто перестать стрелять и организовать фейковый мир. Такова цена взросления.

Ракетный терроризм на несколько дней выбил обычный режим жизни украинца военного времени. Но часть ракет не долетела, часть попала разве что в тротуары. Это были дорогие и высокоточные ракеты – "искандеры", "кинжалы", те самые, которые готовили для атаки на Вашингтон. Они еще есть у них на вооружении, но нет такого количества, чтобы Россия эффективно разрушила нашу жизнь.

Даже если РФ кое-где будет попадать в ТЭЦ и подстанции — а нашим феноменальным электрикам и коммунальщикам пон6адобится время на восстановление — мы на одну зиму вернемся в 90-е. Нынешнее поколение, рожденное в конце 80-х, вытягивающее на спинах логистику войны — этим не испугаешь. Потому что у всех есть опыт уроков при коптилке, несколько лунных вечеров при свечах и спанье в спортивных костюмах под перинами. Можно выжить с холодной водой из-под крана и с веерными отключениями электричества. Это неприятно. Но где-то на Юге или под Бахмутом - в окопах, под дождями и без электричества - кому-то гораздо тяжелее. И без нашего ударного кулака, единения фронта и тыла не будет того, чего мы хотим сильнее всего – победы и кары оккупанту.