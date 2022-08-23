Такое мнение он высказал на саммите Крымской платформы в эфире телеканала "Еспресо".

"Президент Путин думал, что он сможет сломить украинский народ и Вооруженные силы Украины. Он думал, что сможет диктовать свои условия. Путин ошибся. Очень многие друзья Украины своим присутствием на саммите Крымской платформы свидетельствуют об этом. Украина пережила шесть тяжелых месяцев войны. Украинский народ показывает свою способность противостоять грубой агрессии России", - подчеркнул Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что Альянс будет и дальше поддерживать Украину

"В НАТО полностью солидарны с Украиной. Наши страны-члены полностью поддерживают Украину. Мы помогаем Украине улучшить свое военное оснащение. НАТО предано сотрудничеству с Украиной. Сейчас война идет на истощение. Это война воли и логистики. Поэтому мы должны дальше поддерживать Украину", - добавил он

В этом году участие во втором саммите Крымской платформы подтвердили около 60 иностранных участников (стран и организаций), в том числе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич, президент Польши Анджей Дуда, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Японии Фумио Кисида. Полный список гостей до последнего не разглашался из соображений безопасности

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