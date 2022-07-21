Путин ошибается, если думает, что сможет выиграть войну на истощение в Украине, – глава ЦРУ

Об этом пишет Sky News.

Директор ЦРУ Уильям Бернс предусмотрел, что кремль продолжит войну на истощение, полагая, что Запад перестанет поддерживать Украину. Но он сказал, что Путин просчитался со своими первоначальными планами вторжения, не сумев захватить Киев, и снова будет доказано, что он ошибся.

По оценкам Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов, потери россиян достигли около 15 000 убитых и примерно 45 000 раненых. По словам Уильяма Бернса, украинские потери также велики - "вероятно немного меньше", чем российские цифры.

Бернса также спросили, считает ли он Путина нестабильным и нездоровым.

"Насколько мы можем судить, он, вероятно, слишком здоров", - сказал мистер Бернс, прежде чем пошутить, что это "неофициальное суждение разведки".

Глава ЦРУ, также бывший посол США в Москве, наблюдал и имел дело с Путиным более двух десятилетий.

26 июня СМИ сообщали , что шпионы ЦРУ передают тайные данные украинским властям.

9 июля президент США Джо Байден заявил , что работа ЦРУ позволила раскрыть агрессивные планы Владимира Путина по Украине и предупредить мир о том, что он готовится напасть.

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