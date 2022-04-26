Путин поставил себя в неудобное положением заявлением о российской фигуристке, которую на Олимпиаде-2022 поймали на допинге

Об этом сообщают российские СМИ.

Такое заявление Путин сделал во время встречи с призерами зимних Олимпийских игр в Токио, где россияне выступали без гимна и флага из-за систематических нарушений антидопинговых правил.

"Камила Валиева вывела фигурное катание на высоту настоящего искусства, такого невозможно добиться с помощью каких-либо "средств", - сказал Путин, наградивший 16-летнюю фигуристку Орденом дружбы народов.

Во время Олимпийских игр стало известно, что тест на допинг Валиевой, сделанный 25 декабря 2021 года на чемпионате России, дал положительный результат на запрещенный препарат триметазидин.

Валиева в составе сборной Олимпийского комитета России одержала победу в Пекине в командных соревнованиях. Из-за ее положительного теста церемония награждения в этой дисциплине так и не состоялась.

В личных соревнованиях Валиева заняла всего четвертое место.

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