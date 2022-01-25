"Путин окончательно слетел с катушек. Кто остановит Россию?". Павел Климкин в стриме с Сергеем Руденко

"Путин окончательно слетел с катушек. Кто остановит Россию?" - на эту тему будет говорить ведущий, главный редактор сайта espreso.tv Сергей Руденко с политиком, дипломатом, министром иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павлом Климкиным.



Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 12:00.



Вы можете задавать вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.



Если не успеете посмотреть здесь и сейчас – включайте телеканал "Эспрессо" завтра, 26 января, в 09:00 – разговор будет в рамках программы "Вердикт".

