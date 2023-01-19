Античеловеческий режим эрефии пытается завернуть собственную геноцидную войну против Украины в яркую обложку привычного для тамошней публики "победобесия". Выходит какой-то дикий, непостижимый для восприятия нормальных людей XXI века оксюморон, призрак варвара и извращенца…

Расскажу вам одну историю. В студенческие годы мне пришлось снимать квартиру у старой еврейки, которая пережила блокаду Ленинграда. Ее упоминания о том времени были нечастыми, скорее это были краткие рефлексии, а не рассказы. Но однажды, когда на очередную годовщину с московских трибун слишком "плакали" по жертвам той трагедии, ее прорвало. "Жить со знанием того, что начальнички ни в чем себе не отказывают, жируют, мародерствуют, а люди гибнут от голода, было адом"…

Поэтому вместо сказок об участии европейцев (кроме нацистов) в блокаде Северной Пальмиры, Путин (если он питерец) должен заткнуть пасть. Но он не питерец, он эфесбешник, его "духовные отцы" также устраивали Валтасаровы пиры во время чумы…

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Грустная же лошадка российской "дипломатии" (сознательно беру в кавычки международный отдел геббельсовского департамента Кремля) решил придать этому циничному мракобесию международное звучание. Он создал в своем больном воображении и обнародовал миру свои аллюзии между политикой США и политикой Гитлера. Мол, Америка хочет "окончательно решить российский вопрос", помогая Украине противиться "специальной операции" Путина.

Грустная же лошадка российской "дипломатии" (сознательно беру в кавычки международный отдел геббельсовского департамента Кремля) решил придать этому циничному мракобесию международного звучания. Он создал в своем больном воображении и обнародовал миру свои аллюзии между политикой США и политикой Гитлера

"Так же Гитлер хотел окончательного решения "еврейского вопроса". Западные политики говорят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение", — сказал Лавров.

Конечно, такие выхлопы повлекли ответную реакцию в мировых столицах. "Ужас", "бред", "опасное толкование фактов"…

Но почему-то никто не упомянул, что 27 февраля 2022 года российское государственное агентство РИА Новости выплюнуло в информпространство такую "сентенцию": "Путин взял на себя историческую ответственность, решил не оставлять решение украинского вопроса будущим поколениям".

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Упоминание о Холокосте в контексте геноцидной войны против Украины откликнулось гневом в Израиле. Однако, несмотря на справедливое возмущение еврейского сообщества и официальных кругов в Иерусалиме, отважусь напомнить: несколько недель назад, 3 января новый глава внешнеполитического ведомства Государства Израиль Эли Коэн заявил о намерении "меньше говорить публично" об украинско-российском вопросе. Что ж, теперь придется говорить о российско-израильском…

Что же скрывается за заявлениями Путина и Лаврова о Холокосте, Ленинградской блокаде и "окончательном решении российского вопроса"? На самом деле речь идет о формировании имиджа "жертвы" с агрессора, побуждении мира к приостановке его солидарной поддержки Украины, размыванию, а также подмене понятий.

Что же скрывается за заявлениями Путина и Лаврова о Холокосте, Ленинградской блокаде и "окончательном решении российского вопроса"? На самом деле речь идет о формировании имиджа "жертвы" с агрессора, побуждении мира к приостановке его солидарной поддержки Украины, размыванию, а также подмене понятий

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За словесной трескотней стремятся скрыть очевидность того, что Путин, Лавров и вся кремлевская и вокруг кремлевская клика фактически сами принялись "решать российский вопрос", прибегнув к геноциду против украинского народа. Натолкнувшись на решимость антипутинской коалиции, готовность к возмездной акции, они для удовлетворения своих амбиций, бросают в молох войны десятки тысяч соотечественников, отравляют пропагандой миллионы собственных граждан, дегуманизируют российское и окружающее пространство. Более того, после обязательного поражения в войне, мир справедливо будет рассматривать россиян как коллективных виновников этой бойни, и будет прав. Потому что Россию следует не только депутинизировать, демилитаризовать, денацифицировать. Ее следует научить элементарным правилам сожительства в XXI веке, вырвать из средневековья и тоталитарного мрака.

Такова будет реакция на военные преступления в Буче, Ирпени, Мариуполе, Оленовке. На смертоносные умышленные ракетные удары по жилым массивам украинских городов. На планируемый "холодомор" в Украине и Европе. На гекатомбы убитых и изуродованных мирных жителей.

Только адекватный, однозначный военный ответ, детоксикация путинских нацистов.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

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