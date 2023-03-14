Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

В Институте напомнили, что Кадыров встретился с Путиным 13 марта, чтобы обсудить социально-экономические достижения Чечни в 2022 году. Кадыров также использовал встречу, чтобы приветствовать успехи чеченских боевиков в Украине и подчеркнул, что они добросовестно выполняют приказы Путина и "стремятся действовать до победного конца". Путин в ответ отметил роль чеченских боевиков и поблагодарил Кадырова.

Аналитики отмечают, что во время встречи Кадыров заметно нервничал, что может свидетельствовать о том, что на него оказывалось значительное давление с целью представить Чечню, себя и свои войска Путину в положительном и продуктивном свете.

"Чеченские подразделения сейчас играют минимальную роль на фронте в Украине и в основном проводят наступательные операции вблизи Белогоровки Луганской области, а также выполняют правоохранительные функции в тыловых районах оккупированной Украины. Поэтому Кадыров может опасаться, что теряет благосклонность Путина, поскольку он мало что может продемонстрировать с точки зрения боевых достижений чеченцев.

Кадыров, вероятно, во время встречи надеялся поправить и укрепить свою репутацию. Путин в свою очередь, возможно, надеется надавить на Кадырова, чтобы тот увеличил роль чеченских боевиков в боевых действиях из-за постоянных потерь как ЧВК Вагнера, так и регулярных российских войск в наступательных операциях в Украине", - говорится в отчете.