Об этом он сказал на брифинге .

Байден подчеркнул, что жестоким обращением президент РФ хочет заставить украинцев капитулировать, поскольку у него не осталось других инструментов влияния. Байден отметил, что это ему не поможет, ведь украинцы "этого не сделают".

"Я думаю, что Путин оказался в невероятно сложном положении, и мне кажется, что единственное, что ему остается – это жестокое обращение с украинскими гражданами, чтобы запугать их и заставить капитулировать", - подчеркнул президент США.

Ранее издание Politico сообщило, что Белый дом делает все возможное во избежание прямой встречи Байдена и Путина на G-20.

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