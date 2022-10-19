Путин оказался в невероятно сложном положении, его единственным инструментом остается жестокое обращение с украинцами, - Байден
Президент США Джо Байден отметил, что сейчас Путин находится в затруднительном положении, поэтому его единственным инструментом остается жестокое обращение с украинцами
Об этом он сказал на брифинге .
Байден подчеркнул, что жестоким обращением президент РФ хочет заставить украинцев капитулировать, поскольку у него не осталось других инструментов влияния. Байден отметил, что это ему не поможет, ведь украинцы "этого не сделают".
"Я думаю, что Путин оказался в невероятно сложном положении, и мне кажется, что единственное, что ему остается – это жестокое обращение с украинскими гражданами, чтобы запугать их и заставить капитулировать", - подчеркнул президент США.
- Ранее издание Politico сообщило, что Белый дом делает все возможное во избежание прямой встречи Байдена и Путина на G-20.
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