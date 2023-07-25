На таких темах акцентируют международные издания на утро 25 июля.

Атака беспилотников в Москве: Россия предупреждает о возмездии

В Кремле заявили о применении жестких ответных мер против Украины после того, как два беспилотника повредили здания вблизи штаб-квартиры российского Минобороны в Москве накануне. Атаку дронов там назвали дерзким террористическим актом и запугиванием гражданского населения со стороны военно-политического руководства Украины, пишет Reuters . Как отмечается, при запуске беспилотников никто не пострадал, а в украинском правительстве сказали, что таких атак будет больше. То, что дрон нанес удар у здания Минобороны, является символическим ударом, подчеркивающим достижимость такого оружия. "Российская Федерация оставляет за собой право принять жесткие ответные меры", - так заявили в Москве.

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Кроме того, МИД РФ призвал международные организации осудить атаки украинских беспилотников на Москву и Крым, ведь такие "не имели военного содержания", сообщает CNN . Также обвинили Запад в обострении ситуации, заявив, что на действия Киева повлияла нацеленность Запада на дальнейшую эскалацию напряженности.

В свою очередь, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина продолжит атаковать оккупированный Россией Крым и Керченский мост, соединяющий полуостров с материковой частью России. В статье говорится , что поскольку Россия нанесла удары по южному портовому городу Одессе и региону, Украина продолжала наносить удары в Крыму. Украинские беспилотники ударили по составу боеприпасов, всего через неделю после того, как морские беспилотники ударили по Керченскому мосту.

"Это нормальная тактика - разрушать материально-технические линии врага, чтобы остановить возможности получить больше боеприпасов, получить больше топлива, получить больше пищи и т.д. Поэтому мы будем использовать эту тактику против них", - сказал Резников, обвинив Россию в том, что она действует как террористическое государство.

Россия уничтожает украинское зерно, чтобы заставить мир умереть от голода

The New York Times пишет , что Россия впервые нанесла удары по порту на реке Дунай, недалеко от границы с Румынией, усиливая атаки на украинские зерновые пути. От удара был уничтожен зерновой ангар, таким образом РФ пытается нанести ущерб украинскому сельскому хозяйству. Тем не менее, рискует повысить риск большей конфронтации с Соединенными Штатами и их европейскими союзниками – членами НАТО. Отмечается, что российские БПЛА атаковали порт в тот же день, когда беспилотники нанесли удары по зданиям в Москве. Как отмечается в статье, что дельта реки Дунай, сеть водных путей, пересекающих приграничные регионы Молдовы, Румынии и Украины, редко использовалась для экспорта украинского зерна до вторжения, но за последний год она стала необходимой.

Зерновое соглашение, впервые заключенное при посредничестве ООН и Турции в прошлом году, охватило три главных черноморских порта и позволило Украине отправить более 30 миллионов тонн зерна. В то же время меньшие порты на Дунае, которые не были частью соглашения, могли отправлять грузы, направлявшиеся к Черному морю и далее по международным направлениям. Эти маршруты, как и сухопутные пути, стали жизненно важными после того, как Россия разорвала черноморское соглашение, заявив, что его требования должны быть удовлетворены. А ООН заявила, что попытки России остановить экспорт из Украины усугубит кризис голода, с которым сталкиваются некоторые страны Африки и Ближнего Востока. Украина экспортирует зерно автомобильным и железнодорожным транспортом в страны Европейского Союза, а также через дунайские порты.

Российские атаки на склады с украинским зерном The Guardian называет "попыткой заставить мир умереть с голоду", Москву обвиняют в продовольственном терроризме после нападений на экспортные центры на Дунае. С момента выхода Москвы из Черноморского соглашения происходят ежедневные нападения, в том числе ключевые портовые объекты в Одессе, которые были центральными в соглашении. Кстати, отмечается , что цены на пшеницу резко выросли в понедельник после удара российского беспилотника по украинскому порту на реке Дунай.

После недельных ударов по Одессе и уничтоженных зерновых складах Украина ответила неповиновением, пишет The Washington Post , – осуществила атаки беспилотников на здания в Москве и на склад боеприпасов в Крыму – тогда как бригады уборщиков и прихожане убирали мусор с засоренной территории Спасо-Преображенского собора.

Reuters говорит , что во время визита в Кению и Сомали заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки США Брайан Нельсон обсудит зерновое соглашение, подчеркнув усилия Вашингтона по содействию российскому экспорту зерна и удобрений и заметив, что выход Москвы из Черноморского зернового соглашения.

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Парализованный Путин, подготовка в Беларуси к вооруженному конфликту и свидетельства завербованных на войну россиян

Путин казался парализованным и неспособным действовать в первые часы восстания вагнеровцев 24 июня, пишет The Washington Post . Большую часть суток предписаний не поступало. Хотя российские службы безопасности по крайней мере за два-три дня предупредили российского президента о том, что Пригожин готовит возможный мятеж, были предприняты меры по усилению безопасности на нескольких стратегических объектах, в том числе в Кремле, где была увеличена численность президентской охраны и роздана больше оружия, но никаких других действий не было. Как сказал один из европейских чиновников, "у Путина было время, чтобы принять решение ликвидировать [мятеж] и арестовать организаторов… Потом, когда это начало происходить, был паралич на всех уровнях... Был абсолютный ужас и растерянность. Они долго не знали, как реагировать".

Рассказ о противостоянии дает самый подробный взгляд на паралич и беспорядок внутри Кремля в первые часы серьезнейшего вызова 23-летнему президентству Путина, говорится в анализе. Так, в течение большей части 36 часов мятежа российские службы безопасности, военные и лица, принимающие решения, словно были на дрейфе. Это также разоблачает страх Путина прямо противостоять полководцу-отступнику Пригожину, получившему в течение десятилетия поддержку в российской системе безопасности. Пригожин стал неотъемлемой частью глобальных операций Кремля, руководя ботофермами, распространяющими дезинформацию в Соединенных Штатах и военизированными операциями на Ближнем Востоке и Африке, прежде чем официально занять авангардную позицию в войне России против Украины.

Такое переплетение ПВК Вагнера с интересами русской разведки, ведущая роль наемников в операциях в Сирии, Ливии и странах Африки, возможно, означали, что Путин не мог скоро опустить занавес над операциями Пригожина. Как сказал один европейский силовик, они создали себе монстра.

Министерство чрезвычайных ситуаций Беларуси должно быть готово к вооруженному конфликту, сообщает Reuters . В белорусском ведомстве завершают вооружение и военную подготовку своего личного состава, чтобы быть готовым помочь министерствам обороны и внутренних дел. Как заявил министр по чрезвычайным делам Беларуси Вадим Синявский, сотрудники будут готовы оказать помощь министерствам в случае вооруженного конфликта или какой-либо беспорядки, в которой должно быть привлечено значительное количество личного состава.

CNN опубликовало редкие свидетельства о жестокой жизни российских осужденных, воюющих в Украине. Ожидаемая продолжительность жизни коротка, условия сами по себе трудны для выживания, а осужденные описывают, что их используют как пушечное мясо. Десятки тысяч узников были завербованы для службы на передовой, сначала группой наемников Вагнера, а затем эту схему переняло российское Минобороны. Одного бойца дважды расстреляли, отправили из госпиталя обратно на фронт, где он пил талый снег, чтобы жить. Вынужден неоднократно штурмовать украинские позиции, пока его не ослепила граната. Спас от окопов врач, сделавший его санитаром.

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Другого заключили в тюрьму на 20 лет за незначительные обвинения в наркотиках, отправили на фронт в возрасте 23 лет. Почти не учась, он умер через три недели – среди предположительно 60 россиян, убитых во время нападения в тот же день, когда российский президент Владимир Путин праздновал поражение нацистов на Красной площади. Две эксклюзивные истории представляют собой редкие свидетельства, переданные непосредственно от россиян. CNN изменил имена и удалил ключевые детали из этих двух аккаунтов для безопасности опрошенных.

NYT опубликовало мнение двух американских сенаторов Марка Келли и Темми Дакворта, которые говорят, что были в Украине и знают, что ей нужно на фронте. "Мы оба были целями вражеского огня. Это чуть ли не стоило одному из нас жизни. Мы знаем правду, которую усваивает каждый ветеран боевых действий: вопреки всему планированию и обдуманности войны, большую часть этих вещей просто "выбрасывают в окно", когда начинается стрельба. Они говорят о важности помощи западных союзников Украины, в том числе США, поскольку война динамична. При этом отмечают, что важно, чтобы Путин потерпел поражение в этой войне, потому что мир с украинской победой более безопасен. Это мир, в котором Запад может еще больше укрепить альянс НАТО и создать оборону против тиранов, таких как российский диктатор.