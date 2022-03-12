Путин оголяет границу России на Дальнем Востоке, это благоприятная ситуация для Японии и Китая вспомнить о своих территориях, – политолог
Михаил Притула уверен, что вопрос стратегии и логистики в российской армии и ее руководстве отсутствует
"Логистика – это слабое место России. Так же в Украине захватчики фактически в ловушке, а поставки российских колонн с территории РФ не могут быть постоянными. Так постепенно в Украине уничтожается армия РФ", – сказал политолог в эфире Espreso.TV.
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Политолог добавил, что дальше будет военное поражение Путина, что самое страшное для него: "Конечно, это придется замалчивать, поэтому россияне вынуждены будут забыть о своих погибших близких. Постепенно это зародит определенный коллапс: с одной стороны они будут понимать об уничтожении их армии, а с другой – что им нельзя об этом говорить. В конце концов это приведет к революционной ситуации, которая взорвется. или не разразится – это мы будем наблюдать в ближайшее время", – сказал Притула.
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Также он подчеркнул: "Кто эти люди, которые пришли на нашу территорию с юридической точки зрения? Украине война не объявлена. То есть россияне, пришедшие сюда – террористы. Поэтому нужно ли обращаться с ними, как с военнопленными, или как с террористами, подпадающих под уголовный кодекс Украины".
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