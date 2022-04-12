Путин очень неуверен, он на грани психологического поражения, – Горбач

О встрече Путина и Лукашенко поделился своим мнением и наблюдениями Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества в эфире Еспресо TV.



Политический аналитик рассказал: "Это видео Путина я специально в интернете посмотрел второй раз, отключив звук. И что я увидел: на фоне огромной ракеты он стоит вместе с Лукашенко. Если не слушать слова, потому что слова абсурдны, а смотреть просто за поведением, жестикуляцией, мимикой и языком тела, что называется, то он пожимает постоянно плечами, он постоянно разводит руками, он постоянно переминается с ноги на ногу. То есть психика его говорит о том, что он, конечно, сам не верит в то, что говорит. И он чувствует себя очень неуверенно, ему страшно, он физически боится за свою судьбу и за свою жизнь. Он очень неуверен, и это значит, что он на грани психологического поражения".



Владимир Горбач подчеркнул: "Самый главный смысл, что нам нужно не бояться Путина и не только нам, а всему миру. И нам не бояться и призывать других наших западных партнеров не бояться противостоять Путину - и он сгинет".

Напомним, 12 апреля Путин встретился с Лукашенко: обсудили войну против Украины и "единое оборонительное пространство"