Путин очень неуверен, он на грани психологического поражения, – Горбач
Путин очень неуверен, он на грани психологического поражения, он пожимает постоянно плечами, он постоянно разводит руками, он постоянно переминается с ноги на ногу, его психика говорит о том, что он сам не верит в то, что говорит, чувствует себя очень неуверенно. ему страшно и он физически боится за свою судьбу и жизнь
О встрече Путина и Лукашенко поделился своим мнением и наблюдениями Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества в эфире Еспресо TV.
Политический аналитик рассказал: "Это видео Путина я специально в интернете посмотрел второй раз, отключив звук. И что я увидел: на фоне огромной ракеты он стоит вместе с Лукашенко. Если не слушать слова, потому что слова абсурдны, а смотреть просто за поведением, жестикуляцией, мимикой и языком тела, что называется, то он пожимает постоянно плечами, он постоянно разводит руками, он постоянно переминается с ноги на ногу. То есть психика его говорит о том, что он, конечно, сам не верит в то, что говорит. И он чувствует себя очень неуверенно, ему страшно, он физически боится за свою судьбу и за свою жизнь. Он очень неуверен, и это значит, что он на грани психологического поражения".
Владимир Горбач подчеркнул: "Самый главный смысл, что нам нужно не бояться Путина и не только нам, а всему миру. И нам не бояться и призывать других наших западных партнеров не бояться противостоять Путину - и он сгинет".
- Напомним, 12 апреля Путин встретился с Лукашенко: обсудили войну против Украины и "единое оборонительное пространство"
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.72
- Актуальное
- Важное