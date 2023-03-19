Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Путина могут арестовать в каждой из 123 стран, подписавших Римский устав. Мало таких стран, которые мог бы посетить Путин, но он может поехать в те страны, которые не подписали Римский устав, например, в Китай или Индию. Конечно, самое интересное, когда человек, получивший такой ордер, едет в страну, ратифицировавшую Римский устав, здесь есть эксперимент, потому что бывший президент Судана Омар аль-Башир, имея ордер, ездил в такие страны, была его поездка на саммит Африканского Союза, куда он приехал и был скандал, но Башир спокойно уехал домой. То есть они даже не пытались сделать вид, что он действительно может быть издан. Также он еще ездил на инаугурацию президента Уганды, где ратифицирован Римский устав, и снова он спокойно как приехал, так и уехал", – рассказал журналист.

Виталий Портников отметил, что в этом смысле мы не можем сказать, что обязательно должны ожидать, что Путин поедет в страну-участницу Римского устава, и там его задержат.

"Таджикистан ратифицировал Римский устав и теперь, если Путин улетит в Душанбе, то одни говорят, что его там обязательно арестуют, а другие считают, что он теперь уже не полетит в Душанбе. А фокус в том, что он как раз и полетит в Душанбе, и ничего не произойдет. Конечно, все возможное и невозможное будет сделано, чтобы Путин полетел туда. Обещаю, он обязательно это сделает, потому что для него важно унизить мировое сообщество, показать ничтожность международного права. А что президенту Таджикистана Эмомали Рахмону в Международный уголовный суд? А вот если он поссорится с Россией, то у него могут быть серьезные проблемы. Тем более Рахмон с Путиным очень близки как люди, имеющие общий стиль управления", - сказал Портников.