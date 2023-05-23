Путин объявит всеобщую мобилизацию в РФ, - политический эксперт Эйдман
Игорь Эйдман, российский социолог, политический эксперт, журналист и публицист, считает, что всеобщую мобилизацию в РФ объявят во время или после успешного украинского контрнаступления, но будет слишком поздно, чтобы на что-то существенно это повлияло
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Кровавая авантюра Путина с вторжением в Украину должна была провестись силами каких-то специалистов и профессиональных военных в форме "специальной военной операции" с ограничением по времени. Однако этот весь сценарий пролетел и разрушился с треском. Потому что Путин обладает таким свойством, которое присуще многим неадекватным людям, - не умеет подстраиваться под изменяющуюся реальность. У Путина есть надежда, как у всех параноиков, и что бы ни происходило снаружи, он все равно от нее не откажется", - прокомментировал политический эксперт.
Игорь Эйдман добавил, что Путин категорически не может, не хочет и не умеет вести тотальную войну, которая уже фактически идет между Россией и Украиной.
"В том числе это сказывается на ситуации с мобилизацией. Все военные эксперты и даже российские говорят, что без мобилизации никакую войну вести невозможно, также что осенняя мобилизация не закрыла все дыры на фронте, которые мы видим сейчас в той же Белгородской области. Но Путин продолжает играть эту "спецоперацию", не хочет признавать, что идет тотальная война. Он еще разыгрывает ту партию, в которой уже проиграл. Конечно, в РФ объявят всеобщую мобилизацию, но это произойдет слишком поздно, чтобы на это существенно повлияло. По моему мнению, объявят ее в процессе или после успешного украинского контрнаступления. Тогда, когда будет очевидно, что без мобилизации они не только не могут защитить захваченное, но даже свои границы. Но тогда уже будет поздно", - подытожил Эйдман .
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