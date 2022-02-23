"Путин объявил войну Украине": депутаты горсовета Ивано-Франковска призывают Зеленского и Раду закрыть границы с РФ и Беларусью

Об этом говорится в обращении на сайте Ивано-Франковского горсовета.



Депутаты напомнили, что Россия признала Л/ДНР, нарушила территориальную целостность Украины и подтвердила вооруженную агрессию. По их словам, президент РФ поставил под сомнение сам факт существования украинской государственности и дальше будет совершать агрессию по отношению к украинской территории и другим странам Центральной и Восточной Европы.



"Этим актом Путин фактически объявил войну Украине. Необъявленная война стала объявленной. Россия - официально агрессор", - подчеркнули депутаты.



Они отметили, что украинские власти должны действовать решительно и принять решение по защите страны.



"Считаем, что нужно немедленно закрыть границу с Россией и Беларусью и ввести военное положение на территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас парламенту необходимо безотлагательно проголосовать постановление о расторжении дипломатических отношений с агрессором", - отметили в обращении.



Соответствующие проекты постановлений зарегистрированы в Верховной Раде.



Также депутаты требуют от власти немедленно увеличить оборонные расходы за счет неприоритетных статей, немедленно обратиться к международным партнерам о безотлагательном принятии жесточайшего пакета санкций против России, принять решение об автоматическом лишении украинского гражданства тех лиц, которые приобрели российское. Кроме того, депутаты выступили за национализацию бизнеса россиян и коллаборантов в Украине, открытие уголовных производств против депутатов Госдумы, голосовавших за признание "Л/ДНР", а также высших должностных лиц, готовивших это решение. Обращение содержит призыв к украинским властям официально заявить о выходе РФ из Минских соглашений и перейти к консультациям по Будапештскому меморандуму.



"В то время, когда украинские власти и лидеры ведущих государств мира прилагают максимум усилий для того, чтобы урегулировать ситуацию, а украинцы готовы быть едиными в защите своей земли и семей, отдельные народные депутаты Украины и олигархи в это время активно бежали за границу", - отмечено в заявлении.



Они назвали дезертирством такие действия и добавили, что "бегство украинских олигархов, контролирующих стратегические предприятия и предприятия-монополисты электро-, газо-, тепло- и водоснабжения и водоотведения, имеющие решающее значение для украинской экономики в случае введения военного положения, в очередной раз демонстрирует их грабительское отношение к украинской нации и государству".



Депутаты напомнили, что российско-украинская война длится уже восемь лет и направлена на уничтожение Украины, ее идентичность со всеми разрушительными для украинцев последствиями. Они призывали граждан объединяться.



"Мы верим в наши Вооруженные силы, территориальную оборону, в силу духа и героизма украинского народа. Украина и дальше уверенно должна идти своим путем в будущее в кругу демократических государств, в частности ЕС и НАТО. За этот выбор мы заплатили высокую цену. Нам не нужно чужого, но и своего не отдадим", - подытожили депутаты.

Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государственность" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" , формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины. Президент РФ Владимир Путин в указах о признании "Л/ДНР" поручил ввести в ОРДЛО российские войска для "поддержания мира".

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