Об этом заявил Путин во время заседания Совбеза РФ.

В Указе, обнародованном на сайте Кремля, отмечено, что военное положение "введено" на временно оккупированных территориях Донбасса, Луганщины, Херсонщины и Запорожской области, которые признали "присоединенными" к России по итогам псевдореферендумов. Он начнет действовать в полночь 20 октября.

Известно, что российский диктатор подписал указ о введении на временно оккупированных территориях Украины режима "максимального уровня реагирования на риски в сфере безопасности и там штабов территориальной обороны".

Также он ввел средний уровень реагирования во временно оккупированном Крыму (Севастополь) и приграничных с Украиной Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

Вместе с тем "высшим должностным лицам" дано распоряжение провести на временно оккупированных территориях Украины "мобилизационные мероприятия" в сфере экономики, в органах исполнительной власти, местного самоуправления, а также для удовлетворения потребностей вооруженных сил Российской Федерации, других войск, военных формирований, органов прокуратуры и нужд населения".

В рамках этого режима высшие должностные лица указанных территорий также "временно отселить жителей в безопасные районы". Эвакуация жителей временно оккупированных территорий Донбасса, Луганской области и Запорожской области не планируется, исключением станет Херсонская область.

Также региональные власти России должны создать "оперативные штабы субъектов РФ" , в которые входят представители минобороны России, руководители соответствующих территориальных органов МВД, министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийного бедствия, ФСБ, федеральной службы войск национальной гвардии. РФ, а также представители органов публичной власти соответствующего субъекта РФ и организаций.

Известно, что указ о введении "военного положения" еще предстоит утвердить совету федерации.

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