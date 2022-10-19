Совет Федерации утвердил указ Путина о введении "военного положения" на временно оккупированных территориях Украины
Совет Федерации окончательно единогласно утвердил указ Путина о введении "военного положения" в четырех временно оккупированных областях Украины
Об этом заявил Путин во время заседания Совбеза РФ.
В Указе, обнародованном на сайте Кремля, отмечено, что военное положение "введено" на временно оккупированных территориях Донбасса, Луганщины, Херсонщины и Запорожской области, которые признали "присоединенными" к России по итогам псевдореферендумов. Он начнет действовать в полночь 20 октября.
Известно, что российский диктатор подписал указ о введении на временно оккупированных территориях Украины режима "максимального уровня реагирования на риски в сфере безопасности и там штабов территориальной обороны".
Также он ввел средний уровень реагирования во временно оккупированном Крыму (Севастополь) и приграничных с Украиной Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.
Вместе с тем "высшим должностным лицам" дано распоряжение провести на временно оккупированных территориях Украины "мобилизационные мероприятия" в сфере экономики, в органах исполнительной власти, местного самоуправления, а также для удовлетворения потребностей вооруженных сил Российской Федерации, других войск, военных формирований, органов прокуратуры и нужд населения".
В рамках этого режима высшие должностные лица указанных территорий также "временно отселить жителей в безопасные районы". Эвакуация жителей временно оккупированных территорий Донбасса, Луганской области и Запорожской области не планируется, исключением станет Херсонская область.
Также региональные власти России должны создать "оперативные штабы субъектов РФ" , в которые входят представители минобороны России, руководители соответствующих территориальных органов МВД, министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийного бедствия, ФСБ, федеральной службы войск национальной гвардии. РФ, а также представители органов публичной власти соответствующего субъекта РФ и организаций.
Известно, что указ о введении "военного положения" еще предстоит утвердить совету федерации.
- 20 сентября кафиры в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье приняли решение провести "референдумы" о присоединении этих территорий к РФ. "Референдумы" продолжались с 23 по 27 сентября.
- В домах херсонцев просили "правильно" проголосовать под дулами автоматов . Голосовали также россияне, приехавшие в Херсон . Также сборщики голосов "референдума" просили проголосовать за умерших и за выехавших.
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