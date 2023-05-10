Путин объявил о военных сборах для россиян, находящихся в запасе

Об этом сообщают российские СМИ.

"Призвать в 2023 году находящихся в запасе граждан РФ для прохождения военных сборов в вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в указе Путина.