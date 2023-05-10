Путин объявил о военных сборах для россиян, находящихся в запасе
Президент РФ Владимир Путин объявил о призыве находящихся в запасе россиян на военные сборы
Об этом сообщают российские СМИ.
"Призвать в 2023 году находящихся в запасе граждан РФ для прохождения военных сборов в вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в указе Путина.
- 10 мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому визовый режим для граждан Грузии прекратит действовать с 15 мая 2023 года.
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