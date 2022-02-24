Путин объявил о военной операции на Донбассе
Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции против Украины
В экстренном сообщении Путин заявил, что весь ход развития событий и анализ информации показывает, что столкновение РФ с "националистическими силами" в Украине неизбежно, это - вопрос времени.
Он также призвал военных Украины "немедленно сложить оружие и уходить домой", заявив, что те "давали присягу народу, а не хунти", и пообещал, что "внешним силам", которые попытаются создать угрозы для России, "ответ будет немедленным" и "такую, которой не было в вашей истории".
По его словам, в планы России не входит оккупация Украины.
Целью он назвал "демилитаризацию и денацификацию".
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