Путин объявил о военной операции на Донбассе

В экстренном сообщении Путин заявил, что весь ход развития событий и анализ информации показывает, что столкновение РФ с "националистическими силами" в Украине неизбежно, это - вопрос времени.



Он также призвал военных Украины "немедленно сложить оружие и уходить домой", заявив, что те "давали присягу народу, а не хунти", и пообещал, что "внешним силам", которые попытаются создать угрозы для России, "ответ будет немедленным" и "такую, которой не было в вашей истории".

По его словам, в планы России не входит оккупация Украины.

Целью он назвал "демилитаризацию и денацификацию".