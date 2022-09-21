Путин объявил о проведении частичной мобилизации в РФ

Об этом он сказал во время телеобращения к россиянам.

"Для защиты нашей родины и целостности считаю необходимым поддержать частичную мобилизацию", - отметил Путин.

Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые находятся в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Мобилизированные перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную обучение.

По словам Путина, все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий должны быть решены правительством немедленно.

Также он рассказал, что мобилизованные лица, участвующие в "спецоперации", получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

По его словам, указ о частичной мобилизации уже подписан, а мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.

20 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Путин хочет как можно скорее закончить войну в Украине, но понимает, что ему придется уйти из всех оккупированных территорий.

В этот же день госдума ввела в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация" и "военное положение". А такая новость о "референдумах" и "мобилизации" в РФ резко обрушила акции на Московской бирже.

РосСМИ анонсировали до 20:00 20 сентября обращение Путина и даже запустили окна трансляции. Ожидалось, что он может подтвердить псефдореферендумы на оккупированных территориях и объявить всеобщую мобилизацию.

Уже вечером 20 сентября глава комитета госдумы РФ по обороне и один из авторов поправок о введении в УК РФ понятий "мобилизация", "военное положение" и "военное время" Андрей Картаполов заявил , что общей мобилизации не будет.

Пока россияне ждали обращения своего президента, индекс запросов у Google по словосочетанию "Как уехать из России" достиг максимума.

Впоследствии анонс обращения Путина исчез с пропагандистских сайтов. В комментариях писали, что президента РФ "мобилизовали". А пропагандисты намекали, что его покажут утром 21 сентября. В ОПУ отреагировали на перенос выступления Путина. "Время переписывать речь", - написал Михаил Подоляк.

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