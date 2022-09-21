Спасет ли частичная мобилизация армию РФ

В ответ на успехи украинской армии на фронте и критику внутри России, вызванную этими поражениями, Путин объявил частичную мобилизацию . Главный агрессор России в своем выступлении отмечал, что нужно помочь людям с Донбасса освободить территории, но в условиях, когда Украину постоянно накачивают оружием, нужны определенные решения. Именно поэтому он и принял предложение минобороны России утвердить решение о мобилизации. При этом Путин обвинил Запад в ядерном шантаже и угрозах использовать против России ядерное оружие, и что в ответ Россия при определенных условиях использует все имеющиеся у нее средства, включая свое ядерное оружие, чтобы защитить свою территориальную целостность. Это, конечно, было сказано в контексте планирования псевдореферендумов, которые враг хочет провести на оккупированных территориях. Итак, в его выступлении с откровенной ложью все снова перевернулось с ног на голову и в фактах, и в аргументации.

Собственно, как и в выступлении министра обороны РФ Шойгу , заявившего о том, что Украина в войне с Россией уже потеряла половину своей армии, а потери России в войне лишь 5937 военных. И уже 90% раненых вернулись в строй. Итак, 6 тысяч потеряли, поэтому нужно срочно подобрать еще 300 тысяч. Вот такая железная логика у рашистов. Напомню, что по состоянию на 21 сентября, по данным Генштаба ВСУ, в Украине погибли более 55 тысяч российских военных и где-то втрое больше ранены.

Для компенсации этих колоссальных потерь в РФ раньше использовали разные подходы. Были и добровольческие батальоны, батальоны из резервистов, также привлекались частные компании, в свою очередь нанимавшие заключенных для того, чтобы воевать. Также речь идет о новообразованных объединениях, но всего этого было мало для того, чтобы действительно компенсировать эти катастрофические потери, которые есть у РФ и в живой силе, и в технике.

Кстати, о решении Путина был ряд комментариев со стороны стран, которые помогают Украине в войне с агрессором. В частности, Бен Уоллес , министр обороны Великобритании, сказал, что никакие угрозы и пропаганда не смогут скрыть, что Украина уже выигрывает войну, международное сообщество объединяется, а Россия станет изгнанником. В немецком правительстве заявили о том, что это очевидный признак того, что Украина очень эффективно защищает свою территориальную целостность и суверенитет, и не в последнюю очередь из-за масштабной и серьезной поддержки со стороны многих стран мира. В США сделали ряд заявлений , но я отделю только заявление координатора Совета национальной безопасности и стратегической коммуникации США Джона Кирби, который отметил бесспорный признак того, что Путин сталкивается с трудностями, и мы уверены, что он получил десятки тысяч жертв. Кирби говорит о том, что россияне имеют ужасный боевой дух, не имеют сплоченности на поле боя, а проблемы командования до сих пор не решены. Также в армии России множество дезертиров, а российские власти заставляют раненых возвращаться в бой. Итак, Кирби говорит о том, что решение Путина мобилизовать 300 тысяч россиян – это много, потому что это количество почти вдвое больше, чем участвовало во вторжении в Украину в феврале этого года.

Об оружии

Значительное количество оружия американского производства уже активно используется на поле боя и обеспечивает существенное преимущество над врагом. Кроме того, что оружие активно используется, оно нуждается в ремонте и обслуживании. США и Украина сейчас реализуют новые форматы взаимодействия, чтобы это оружие было боеспособным длительное время. Пентагон развернул в Польше новое подразделение, которое можно называть центром скорой дистанционной помощи для обслуживания и ремонта вооружения и военной техники, которую США уже передали Украине. Это первый опыт в современной военной истории. В этом подразделении есть 40 американских военных, которые помогают нашим бойцам на отдалении обслуживать и ремонтировать гаубицы М777 , Javelin, HIMARS . Для взаимодействия они используют защищенные цифровые чаты, где идет общение между украинскими и американскими специалистами. Таких чатов 14, по каждому отдельному виду вооружения и техники. Также американские военные помогают обеспечить поставку запасных частей к вооружению, потому что ВСУ не имеют прямых контактов с производителями оружия в США.

Боевые действия в Украине задают новый стандарт образцам вооружения, которые создавались до этого периода войны с РФ. Эти стандарты должны быть учтены в последующих образцах вооружения, поставляемого и для украинской армии, и для других государств.