Путин объяснил, почему ушел на самоизоляцию
Президент РФ Владимир Путин решил уйти на самоизоляцию из-за того, что накануне целый день общался с сотрудником администрации, который заболел коронавирусом
Об этом он рассказал на совещании с членами правительства РФ, проходившем в режиме видеоконференции, сообщают российские СМИ.
"Мне пришлось отложить поездку в Таджикистан. В моем ближайшем окружении несколько человек заболело. Один из этих сотрудников - это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован. Через три дня после ревакцинации ( "Спутником", - ред.) он заболел. Я накануне общался с ним очень близко целый день ", - сказал Путин.
Ранее было объявлено, что Путин идет на самоизоляцию и не поедет на саммиты ШОС и ОДКБ в Душанбе.
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