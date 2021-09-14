Путин объяснил, почему ушел на самоизоляцию

Об этом он рассказал на совещании с членами правительства РФ, проходившем в режиме видеоконференции, сообщают российские СМИ.

"Мне пришлось отложить поездку в Таджикистан. В моем ближайшем окружении несколько человек заболело. Один из этих сотрудников - это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован. Через три дня после ревакцинации ( "Спутником", - ред.) он заболел. Я накануне общался с ним очень близко целый день ", - сказал Путин.

Ранее было объявлено, что Путин идет на самоизоляцию и не поедет на саммиты ШОС и ОДКБ в Душанбе.