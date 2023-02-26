Путин объяснил, почему приостановил участие РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что приостановил участие РФ в Договоре о нераспространении стратегических наступательных вооружений из-за того, что Запад поставил цель нанести поражение России
Об этом Путин рассказал в интервью одному из пропагандистских телеканалов РФ.
По его словам, приостановление участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях связано с необходимостью обеспечения безопасности в условиях, когда "блок НАТО объявил своей целью стратегическое поражение России". Он добавил, что в таких условиях необходимо учитывать ядерные потенциалы всех стран НАТО, а не только США, которые были стороной соглашения.
"Нам нужно сохранять свою страну, гарантировать безопасность, стратегическую стабильность. В сегодняшних условиях, когда все ведущие страны НАТО объявили своей главной целью нанести нам стратегическое поражение, чтобы наш народ страдал, как они говорят. Ну как же мы в этих условиях можем не учитывать их ядерные потенциалы", – заявил Путин.
Другой причиной он назвал поставки странами НАТО оружия Украине.
"Когда они делают то, что делают сегодня в Украине, я просто не могу себе представить, что американские военнослужащие будут шнырять по нашим ядерным объектам. Это просто смешно", - рассказал Путин.
- 21 января Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.
- 22 февраля госдума РФ поддержала решение Путина о приостановлении участия России в ДСНВ.
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