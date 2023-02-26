Об этом Путин рассказал в интервью одному из пропагандистских телеканалов РФ.

По его словам, приостановление участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях связано с необходимостью обеспечения безопасности в условиях, когда "блок НАТО объявил своей целью стратегическое поражение России". Он добавил, что в таких условиях необходимо учитывать ядерные потенциалы всех стран НАТО, а не только США, которые были стороной соглашения.

"Нам нужно сохранять свою страну, гарантировать безопасность, стратегическую стабильность. В сегодняшних условиях, когда все ведущие страны НАТО объявили своей главной целью нанести нам стратегическое поражение, чтобы наш народ страдал, как они говорят. Ну как же мы в этих условиях можем не учитывать их ядерные потенциалы", – заявил Путин.

Другой причиной он назвал поставки странами НАТО оружия Украине.

"Когда они делают то, что делают сегодня в Украине, я просто не могу себе представить, что американские военнослужащие будут шнырять по нашим ядерным объектам. Это просто смешно", - рассказал Путин.