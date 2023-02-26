Об этом Путин заявил в эфире одного из пропагандистских телеканалов РФ.

По его словам, если Западу удастся развалить Российскую Федерацию, то российский народ не сможет сохраниться как единое целое и развалится на отдельные региональные идентичности, которые сформируются в обломках России.

"Если мы пойдем по этому пути, я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться, ну просто кардинальным образом. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос как русский народ в том виде, в каком есть сегодня. Ну, будут московиты какие-то, уральцы и так далее. Это все в планах было, эти планы изложены на бумаге", - рассказал Путин.

Он убежден, что целью Запада является раздел РФ на отдельные части.

"У них одна цель - разбить бывший Советский Союз и его основную часть - Российскую Федерацию. И потом, возможно, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль", - сказал Путин.