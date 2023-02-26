Путин обвинил Запад в желании развалить РФ и превратить россиян в "московитов и уральцев"
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Запад якобы стремится разделить Россию на части, что поставит под угрозу существование российского этноса
Об этом Путин заявил в эфире одного из пропагандистских телеканалов РФ.
По его словам, если Западу удастся развалить Российскую Федерацию, то российский народ не сможет сохраниться как единое целое и развалится на отдельные региональные идентичности, которые сформируются в обломках России.
"Если мы пойдем по этому пути, я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться, ну просто кардинальным образом. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос как русский народ в том виде, в каком есть сегодня. Ну, будут московиты какие-то, уральцы и так далее. Это все в планах было, эти планы изложены на бумаге", - рассказал Путин.
Он убежден, что целью Запада является раздел РФ на отдельные части.
"У них одна цель - разбить бывший Советский Союз и его основную часть - Российскую Федерацию. И потом, возможно, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль", - сказал Путин.
- 21 февраля Путин пригрозил "расширением войны" , если Запад даст Украине дальнобойное вооружение. Кроме того, российский диктатор заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Также Владимир Путин приказал российским военным готовиться к испытаниям ядерного оружия.
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